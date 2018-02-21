Готов частично признать вину за "Волынскую резню" - глава МИД Украины

Руководитель украинского МИД Павел Климкин заявил о том, что готов признать вину отдельных украинцев и преклонить колено перед поляками за "Волынскую резню", но только после достижения идеологического компромисса с правительством Польши.

Такое заявление дипломат сделал на совместной пресс-конференции МИД Украины и МИД Дании в среду, 21 февраля.

"Как я всегда говорю нашим польским друзьям, я готов признать вину отдельных представителей Украины или подразделений в том, что они делали на Волыни. А вы готовы то же самое сделать? Я готов преклонить колено перед жертвами польской национальности, а вы готовы?", — сказал он

Климкин также отметил, что прошлое поддается не переписыванию, а лишь осознанию путем диалога.

"У нас есть прошлое, которое имело очень позитивные моменты и очень трагические страницы. И это прошлое нельзя переписать путем принятия законов, это прошлое можно понять и осознать только путем исторического диалога. Мы за этот исторический диалог", — заявил глава украинского МИД.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Климкин озвучил условия и сроки ввода миротворцев на Донбасс.