В Генштабе заявили, что АТО продолжится, несмотря на закон о деоккупации Донбасса

Антитеррористическая операция на Донбассе может продолжаться и во время операции Объединенных сил.

Об этом заявил офицер управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Бобров, пишет УНИАН.

"Нужно разделять понятия АТО — она предусмотрена законом о борьбе с терроризмом и объявляется решением руководителя Антитеррористического центра при СБУ. Такая операция была объявлена в 2014 году — она продолжается и вне зависимости от выполнения норм этого закона (о реинтеграции Донбасса – ред.) решение о продолжении или прекращении проведения этой операции будет приниматься руководителем Антитеррористического центра при СБУ", — сказал Бобров.

По его словам, операция Объединенных сил начнется с введения соответствующего указа президента Украины.

Также он отметил, что штаб Объединенных сил будет иметь право привлекать украинские спецслужбы для выполнения закона по деоккупации Донбасса.

"Конечно, что для выполнения требований закона, командующий Объединенных сил и объединенный оперативный штаб будут иметь право и будут привлекать в том числе и сотрудников СБУ для выполнения соответствующих задач по отпору вооруженной агрессии РФ и освобождения оккупированных территорий. Нужно разделять вопросы АТО и вопросы, определенные законом в отношении отпора вооруженной агрессии", — добавил офицер Генштаба.

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что на востоке нашей страны после завершения антитеррористической операции будет операция Объединенных сил.