В МИД Украины подготовили варианты разрыва договора о дружбе с Россией

Министерство иностранных дел Украины подготовило несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией.

Такую информацию озвучила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца, сообщает агентство "УНИАН".

По ее словам, официальный Киев может пойти и на частичную, и на полную приостановку, и на полную отмену (денонсацию) соглашения.

Кроме того, Беца отметила, что окончательное решение еще не было принято, поскольку находится в ведении главы государства. "Это договор от имени Украины", — пояснила она.

К слову, договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был заключен в мае 1997 года, а в конце 2008 года - продлен еще на десятилетие.

Напомним, ранее журналист рассказал, как изменятся отношения России и Украины после ухода Путина.