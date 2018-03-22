"Имперское мышление". В МИД объяснили позицию Венгрии по отношению к Украине

22 марта 2018, 07:35

Венгрия имеет претензии к Румынии и Словакии, напомнила Елена Зеркаль.

В МИД объяснили позицию Венгрии

Венгрия по отношению к Украине руководствуется имперским мышлением разделенной Австро-Венгерской империи, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

По ее мнению, позиция Венгрии относительно Украины зависит не только от внутренних парламентских выборов, которые должны состояться в апреле, заявила она в эфире "Прямого".

"Это не только выборы, это не только Украина, это их отношения с Европейским Союзом. Это также вопросы миграционной политики. Даже в ООН, они сейчас стали в позицию, которая совершенно отличается от позиции всего Европейского Союза по вопросам разработки рамочного документа по вопросам миграции. Украина в этом случае вообще не была ни к чему. Но так они сейчас себя позиционируют. И с этим ничего не сделаешь. Пока правительство Орбана у власти, мы должны работать с тем, что есть", — подчеркнула Зеркаль.

"На мой взгляд, ЕС уже имеет головную боль с венграми, но они обычно имеют головную боль и с поляками, и их это очень смущает, потому что это новые страны, которые должны создавать основополагающие функции правовых государств, а все происходит совсем не так, как оно планировалось", — сказала Зеркаль.

При этом она сказала, что одной из причин позиции Венгрии в отношении Украины являются Трианонские соглашения, которые касались дальнейшего разделения Автров-Венгерской империи, и которые были заключены в июле 1920 года.

В частности, она заявила, что скоро наступит 100 лет со времени заключения этих соглашений.

"Это все же имперское мышление... А как они были поделены на условиях настоящего договора, и сколько осталось на территории от Венгрии, и где остались венгры...", — заявила Зеркаль.

Вместе с тем, она заявляет, что Венгрия также имеет претензии к Румынии и Словакии.

"И в Словакии еще хуже. Они настаивают на том, что там им также нужно автономию и обучение только на венгерском языке", — сказала Зеркаль.

Кроме того, она считает, что на Закарпатье необходимо успешно провести децентрализацию, чтобы произошло объединение общин и они смогли взять на себя функции самоуправления.

По ее убеждению, после децентрализации "венгерская община самостоятельно не сможет просто самостоятельно вести все дела". "Ей нужно будет коммуницировать с украинцами. И это создаст другой социум. Они должны быть интегрированы в другие общины. И это опять, снимет все напряжение", — сказала Зеркаль.

Напомним, ранее заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что действия Венгрии играют на руку России.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины восстановить военную часть в Берегово.

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Украина МИД Венгрия Елена Зеркаль
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