СМИ: В Днепре работникам горсовета запретили критиковать Порошенко

Горсовет Днепра утвердил кодекс поведения для своих работников – и теперь работникам городского совета запрещается критиковать деятельность президента Украины Петра Порошенко и украинского правительства.

Для контроля за соблюдением кодекса решили создать специальную комиссию, а нарушители будут нести дисциплинарную ответственность, пишет интернет-издание Depo.Днепр.

"Работникам горсовета запрещается критиковать деятельность президента Украины, Кабинета министров Украины, должностных лиц местного самоуправления и давать оценку выступлениям лиц самоуправления горсовета Днепра в средствах массовой информации. Запрещается создавать и распространять материалы, которые содержат ложные сведения и анализ", — отмечается в сообщении.

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Также сотрудникам горсовета Днепра запрещено появляться в общественных местах в нетрезвом состоянии даже в нерабочее время.

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