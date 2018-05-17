Экс-заместитель главы МИД стал новым послом Украины в Казахстане

Указом президента Украины Петра Порошенко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Казахстан назначен Иван Кулеба.

"Назначить Кулебу Ивана Дмитриевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Казахстан", — говорится в указе № 129/2018, размещенном на сайте главы государства.

Отметим, что до сегодняшнего дня руководителем посольства был временный поверенный в делах Украины в Республике Казахстан Владимир Джиджора.

С августа 2010 года по сентябрь 2013 года должность посла Украины в Республике Казахстан занимал Олег Демин.

Кулеба родился в 1953 году в Полтавской области. С 6 ноября 1997 года по 14 августа 2000 года был послом в Египте. С июля 2003 года по июль 2004 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины. С 26 августа 2004 года по 22 июня 2009 года был послом в Чехии.

Напомним, ранее эксперт Евгений Магда назвал важную проблему украинской дипломатии.