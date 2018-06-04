Еще одна "куля в лоб": Гройсман пообещал уйти в отставку, если Рада не выполнит его условие

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал уйти в отставку, если Рада не сможет принять закон об антикоррупционном суде.

Такое заявление политик сделал на сегодняшнем брифинге со спикером парламента Андреем Парубием.

"Мы сегодня стоим перед выбором: или дальнейшее развитие и решение многих вопросов… или, если решение не будет принято, снова-таки дестабилизация… Я как премьер-министр Украины принял для себя решение: если этот суд, справедливый, независимый, не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку", – заверил Гройсман.

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По его словам, сегодня он намерен работать с руководителями парламентских фракций по поводу закона об антикоррупционном суде.

Ранее глава Минфина Александр Данилюк в своем письме народным депутатам призвал их немедленно принять закон об антикоррупционном суде, чтобы разблокировать финансирование от МВФ.