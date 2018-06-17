Порошенко заподозрили в подготовке "нетрадиционного" законопроекта

Президент Украины Петр Порошенко на следующей неделе представит в Верховную Раду законопроект о правах ЛГБТ-сообщества, разработанный в соответствии с европейскими стандартами.

Об этом сообщила депутат Европарламента Ребекка Хармс, которая принимала участие в "Марше равенства" в Киеве, передает ТАСС.

Хармс рассказала, ссылаясь на Администрацию украинского президента, что Порошенко не только поддерживает "Марш равенства", но и намерен поддержать людей нетрадиционной ориентации на законодательном уровне. Евродепутат расценивает эту инициативу как "значительный шаг в поддержку демократического развития Украины".

В то же время "Интерфаксу" в АП заявили, что не готовят никаких законопроектов о равенстве прав и не обсуждали эту тему с Хармс.

"Никто из администрации Ребекке Хармс не звонил и не обсуждал с ней эту тему. Высока вероятность того, что ее просто разыграли", - сообщили агентству на Банковой.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, в Киеве прошел "Марш равенства". Шествие под лозунгом "Страна свободная - будь собой!" прошло по согласованному маршруту и продлилось всего около 20 минут. В акции приняли участие свыше 2 тысяч человек.

По завершению его участники проскандировали "Спасибо, полиция! Спасибо, Киев!". Как рассказал первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, всего в акции приняли участие свыше 2 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что полиция задержала более полусотни человек, пытавшихся перекрыть движение согласованного с властями шествия за права ЛГБТ Марш равенства. Попытки воспрепятствовать проведению акции предприняли участники националистической организации С14 и религиозные активисты.