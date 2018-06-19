Советник главы СБУ Тандит уволился после посещения форума Тимошенко - СМИ

Советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит уволен с должности.

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на информированный источник, причиной увольнения стал факт "посещения Тандитом в прошлую пятницу форума лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко".

"Кроме того, Тандит планирует вести свою программу на телеканале "Прямой", - сообщило агентство, отметив, что Тандит подал заявление об увольнении, которое было удовлетворено.

Глава СБУ Василий Грицак назначил Тандита своим советником в июле 2015 года. В СБУ Тандит занимался освобождением пленных на Донбассе.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина разделся перед лидером парламентской фракции "Батьківщина" Юлией Тимошенко во время ее выступления на всеукраинском форуме "Новый курс Украины", который состоялся 15 июня в Киеве.