"Конвой сливает воду в унитазе". Обнародованы подробности содержания Савченко в СИЗО

Пресс-секретарь Надежды Савченко Татьяна Проторченко заявила, что нардеп содержится в СИЗО не только незаконно, но и с нарушением элементарных этических и человеческих норм.

"Душ раз в неделю; на днях, впервые за 4 месяца, к Надежде посадили девушку; извиняюсь, что такое пишу, но не могу не сказать про уборную - кнопка сливного бачка находится извне, и каждый раз заключенный человек должен стучать в двери конвоя, чтобы ее нажали и слили воду - совок в действии", - написала она в Facebook.

Проторченко также напомнила, что Савченко остается лидером ЧП Общественно-политическая платформа Надежды Савченко. Также они обсудили два законопроекта, автором которых является нардеп. Татьяна Проторченко намерена вносить их на рассмотрение согласно процедуре.

Напомним, ранее Проторченко сообщала, что от голодовки Савченко отказалась, однако избирательна в пище и очень похудела.