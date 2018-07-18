В ЕС одобрили санкции против причастных к строительству Керченского моста

Послы стран-членов Евросоюза одобрили введение санкций против лиц, причастных к строительству Керченского моста в аннексированном Крыму.

Об этом 18 июля президент Украины Петр Порошенко сообщил у себя в Facebook.

По его мнению, это свидетельствует о "неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма".

Глава государства поблагодарил европейских чиновников за поддержку Украины в ее "противостоянии российскому агрессору".

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, сколько денег Украина потеряла из-за Крымского моста. Сооружение ограничивает проходимость судов, отметил он.

Напомним, Россия начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. Посмотреть фото с мероприятия оккупантов можно здесь.

Как сообщалось, Керченский мост начал проседать еще до открытия, а также о том, что с подрядчика строительства объекта пытались снять ответственность за его безопасность.