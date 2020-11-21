Арестович назвал условие, при котором Украина даст согласие на "формулу Штайнмайера"

Украина может согласиться на формулу Штайнмайера, если Россия пойдет на ряд уступок - Арестович / УНИАН

Украина продлит закон об особом статусе Донбасса в действующем виде, однако "формулу Штайнмайера" в документ включать не будут. Киев готов изменить свою точку зрения по этому вопросу только в том случае, если Россия пойдет на уступки по вопросу имплементации данной формулы.

Об этом заявил советник Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Алексей Арестович в интервью ТСН.

По его словам, проект закона об особом статусе Донбасса будет обсуждаться в рамках политической подгруппы ТКГ. Однако "формулу Штайнмайера" в него включать не будут – времени на ее обсуждения нет, к тому же имплементация инициативы не устраивает Киев. Украина может согласиться "формулой Штайнмайера", если она будет реализована на условиях украинской стороны.Читайте такжеКрах переговоров по Донбассу: Арестович объяснил, как Россия подставляет Путина

"Мы можем внести "формулу Штайнмайера" в закон, но в таком формате: с границей, выводом вооруженных формирований и иностранных войск, и только потом выборами и тому подобное. Чтобы наши интересы были обеспечены", - сказал Арестович.

Спикер делегации Киева в ТКГ подчеркнул, что закон о статусе Донбасса будет продлен без пресловутой "формулы", так как Россия не собирается идти на уступки Украине по данному вопросу.

Справка

Формула Штайнмайера – это механизм реализации вторых Минских соглашений, предусматривающий предоставление особого статуса ОРДЛО в день проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы состоявшимися, районы получают особый статус на постоянной основе, а решение закрепляется Верховной Радой.

Формула стала скандальной из-за того, что она может предполагать не поэтапное урегулирование конфликта, а одновременную реализацию политической части и аспектов безопасности. Россия настаивает, чтобы она была выполнена до вывода российских войск с Донбасса. Такой вариант категорически не устраивает Украину.

Конфликт на Донбассе