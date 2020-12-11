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Арестович раскрыл планы России по новому Нормандскому саммиту

11 декабря 2020, 14:00
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Пока нет оснований для перехода Украины к реализации плана Б по ситуации на Донбассе, утверждает Алексей Арестович.

Арестович
Переговоры на уровне советников лидеров стран Нормандского формата могут состояться до конца этого года - Арестович / УНИАН

Россия подтвердила намерения по проведению нового переговорного раунда в рамках Нормандского формата на уровне политических советников. Встреча может состояться еще до конца текущего года. На данный момент Москва не планирует выходить из переговорного процесса.

Об этом заявил советник главы Офиса президента, советник делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович в ходе онлайн-конференции в Украинском кризисном медиа-центре в пятницу, 11 декабря.

По его словам, Россия готова к проведению встречи в рамках Нормандского формата на уровне советников лидеров Украины, России, Франции и Германии. Переговоры могут пройти до конца 2020 года.

При этом чиновник добавил, что Россия продолжает работу в нормандском процессе, поэтому у Киева пока нет оснований переходить к альтернативному плану по урегулированию конфликта на Донбассе.Читайте такжеКрах переговоров по Донбассу: Арестович объяснил, как Россия подставляет Путина

"Украинская делегация для участия в ТКГ квалифицирует происходящее, как очень, очень, очень медленное, но продвижение. Самое главное достижение для нас - то, что Россия все еще сохраняет процесс, фактически мы можем констатировать, что дела идут по плану "А", формальных и неформальных оснований для перехода к плану "Б" пока нет", - подчеркнул Арестович.

Переговоры в Нормандском формате

  • Алексей Арестович 2 декабря заявил, что Киев настаивает на проведении очередных переговоров в рамках Нормандского формата на уровне лидеров государств. Украина, Германия, Россия и Франция должны подтвердить договоренности и провести ревизию их выполнения.
  • Постпред России в ООН Василий Небензя, который ранее пытался организовать неформальные переговоры при участии "ЛДНР" утверждает, что Франция и Германия не хотят идти по пути реализации Минских соглашений. Поэтому в Москве пока не видят возможности проведения новых саммитов в рамках Нормандского формата.
  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 9 декабря сделал заявление, согласно которому Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об активизации переговоров на уровне советников в Нормандском формате.

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