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Арестович сделал заявление о стремлении России к компромиссу по Донбассу

16 января 2021, 14:16
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Цель Украины – получение контроля над границей и проведение выборов в ОРДЛО.

Арестович
Украина настаивает на выполнении плана Киева по урегулированию конфликта на Донбассе - Арестович / УНИАН

Россия и Украина ищут пути урегулирования конфликта на Донбассе. Киев не намерен пересекать красные линии и настаивает на выводе войск из ОРДЛО, получении контроля над границей и проведении выборов на освобожденной территории. Переговоры идут сложно, однако определенный прогресс присутствует. Россия быстро согласилась на новые переговоры, что может свидетельствовать о стремлении Москвы к компромиссным решениям.

Об этом заявил советник по информационной политике делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе Алексей Арестович изданию Страна, комментируя итоги встречи советников лидеров Нормандского формата, которая состоялась 12 января в Берлине.

По его словам, стороны вели переговоры более 6 часов. Дискуссия остается сложной – Киев и Москва ищут возможности разрешения военной конфронтации. Россиян интересует вопрос политического урегулирования и реализации избирательного процесса. Украина настаивает на том, чтобы был выполнен украинский план по Донбассу.

"Насколько я понял, россиян в первую очередь интересует проблема политического регулирования и проведения выборов. Но глава ОП Андрей Ермак выставил красные линии и не намерен их пересекать – это демилитаризация (вывод войск) и получение контроля над границей, а после – проведение выборов. Что и предполагает "План совместных шагов", - отметил Арестович.Читайте такжеКравчук сделал заявление о компромиссе с Россией по Крыму и Донбассу

Также он добавил, что переговоры продвигаются крайне медленно, так как Украина не намерена сдавать свои национальные интересы. Однако Россия довольно быстро согласилась на проведение следующих переговоров – 26 января. Ситуация может свидетельствовать о готовности Москвы пойти на компромисс по Донбассу.

"Между предыдущими встречами был интервал в несколько месяцев, а теперь – всего две недели. Значит, как мне кажется, Россия заинтересована в принятии разумных компромиссных решений", - уточнил Арестович.

Напоследок он сказал, что переговоры продолжаются. При этом Киев не меняет своих требований по политическим вопросам и аспектам безопасности.

"Чтобы прийти к какому-то общему решению, нужно несколько таких встреч. И они продолжатся. Наши цели те же: сначала контроль над границей, потом выборы. А также обмен пленными и открытие КПВВ", - подчеркнул Алексей Арестович.

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