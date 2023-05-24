"Бахмут - "мясорубка" для россиян" - Белый дом

В США заявили, что РФ платит неоправданную цену за попытки захватить Бахмут.

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Бахмут мясорубка для россиян / Коллаж: Главред, фото: фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, Выкипедия

Российские оккупанты до сих пор пытаются захватить Бахмут Донецкой области, однако украинские военные держат оборону и не выходят из города. Бахмут стал "мясорубкой" для россиян. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Взятие" небольшого города далось для РФ неоправданной ценой.

"Это наступление (на Бахмут - Главред), фактически, обошлось России ужасно дорого. И, как я уже сказал, это стало для них чем-то вроде мясорубки", - сказал Джон Кирби.

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Кирби добавил, что цифры по потерям оккупантов, которые озвучивали в Вашингтоне, являются точными.

Ситуация вокруг Бахмута

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. В то же время президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута. Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге двигаемся вперед", - сообщил он.

Как отметил президент США Джо Байден, российские оккупанты много месяцев пытались захватить Бахмут Донецкой области, но украинские военные мастерски отбивали атаки врага и удерживали свои позиции. В этих ожесточенных боях ВСУ "перемололи" почти 100 тысяч оккупантов.

Смотрите видео о том, как бойцы ВСУ устроили "вагнеровцам" огненный смерч в Бахмуте:

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