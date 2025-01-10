Болгарский политик 'положил глаз' на часть Украины: посольство остро ответило

Украинское посольство подчеркнуло, что эти заявления являются частью системной поддержки Кремля со стороны Костадина Костадинова и его партии.

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Болгарский политик мечтает о Южной Бессарабии / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, Радио Свобода

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Костадин Костадинов считает, что Южная Бессарабия должна вернуться в состав Болгарии

Пророссийский политик заявил, что Болгария должна выдвинуть претензии на этот регион

Украинские дипломаты осудили эти заявления

Болгария имеет "претензии" на часть территории Украины. Южная Бессарабия (южная часть Одесской области) якобы принадлежит болгарскому населению и является исторической территорией страны. Об этом заявил лидер пророссийской болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов.

"(Южная Бессарабия - Главред) была частью болгарского государства более 450 лет, болгары являются коренным населением этой территории (с VI века) и по сей день составляют большинство населения. Для сравнения, Украина владеет Южной Бессарабией всего 34 года", - написал он.

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Костадинов утверждает, что Южная Бессарабия якобы является исторической территорией Болгарии. Поэтому, по его мнению, "нет ничего более логичного", чем возвращение Южной Бессарабии (южной части Одесской области) обратно Болгарии.

"Украина распадается, и на будущем мирном конгрессе, который решит судьбу так называемой украинской государственности, которая не состоялась, Болгария должна заявить свои претензии на болгарскую Бессарабию", - заявил пророссийский политик.

Реакция посольства Украины

Посольство Украины в Болгарии не осталось в стороне от этих заявлений. В дипломатическом ведомстве отметили недопустимость таких высказываний.

Посольство обратилось к руководству Республики Болгария с призывом осудить заявления Костадинова, поскольку политик "подстрекает к разрушению норм международного права, искажает исторические факты и поощряет к переделу границ в Европе".

"Высказывания лидера партии "Возрождение" относительно территориальных посягательств к Украине недопустимы для политика страны-члена ЕС и подтверждают его системное продвижение нарративов Кремля", - говорится в комментарии.

Территориальные претензии - новости по теме

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп высказал идеи относительно возможного присоединения Канады, Гренландии и Панамского канала к США. В своем рождественском обращении он заявил, что после присоединения Канады налоги можно будет снизить на 60%, подчеркнув, что это принесет экономические выгоды для обеих стран.

Трамп также обратил внимание на стратегическую важность Гренландии для безопасности США, заявив, что она является ключевой территорией для национальных интересов. Кроме того, он выразил недовольство передачей Панамского канала Панаме и потребовал его возвращения в США.

Также Россия планирует разделить Украину на три части, чтобы уничтожить украинскую государственность. Минобороны РФ подготовило документ, в котором Украину делят на "новые регионы России", "пророссийское государственное образование" и "спорные территории".

Как сообщал Главред, спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Россия последовательно пытается уничтожить Украину, а все "мирные инициативы" являются прикрытием для продолжения агрессии. Комментируя информацию о планах раздела Украины, он отметил, что такие идеи являются частью кремлевской политики еще со времен Оранжевой революции.

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Кто такой Костадин Костадинов? Костадин Тодоров Костадинов (род. 1 апреля 1979, Варна) - болгарский политик, историк, юрист и этнограф, основатель и председатель партии "Возрождение", пишет Википедия. Считается русофилом, антиамериканистом и евроскептиком с анти-иммигрантскими и анти-натовскими взглядами. В марте 2022 года получил 10-летний запрет на въезд в Украину, что объяснялось устойчивой пророссийской направленностью его партии. В конце июля 2023 года включен в список "врагов Украины" сайтом "Миротворец" и объявлен агентом российского влияния в Болгарии.

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