Задержание членов ЧВК Вагнера: Гордон раскрыл, что Лукашенко пообещал Зеленскому

Александр Лукашенко дал обещание Владимиру Зеленскому насчет выдачи "вагнеровцев", сообщил журналист / Reuters

Журналист Дмитрий Гордон сообщил, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским дал обещание относительно выдачи задержанных членов частной военной компании Вагнера.

В Беларуси будет дан зеленый свет правоохранительным органам, которые согласно законодательству сделают все необходимое для передачи некоторых задержанных Украине, рассказал Гордон Радио Свобода.

"…Он (Лукашенко – Ред.) отметил, что зеленый свет будет предоставлен прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые согласно белорусского законодательства сделают все необходимое для передачи преступников как России, так и Украине", – поделился Гордон.

Читайте такжеВ Украине объявили о начале старта процесса экстрадиции боевиков ЧВК ВагнераРанее сообщалось, что между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор.

Во время разговора украинский президент выразил надежду, что задержанные в Беларуси члены ЧВК Вагнера, которых подозревают в осуществлении террористической деятельности на территории Украины, будут выданы Киеву для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, в Беларуси 29 июля сообщили, что в стране были задержаны 32 "вагнеровца".

Правоохранители утверждали, что людей задержали из-за того, что они вели себя подозрительно и попали в поле зрения силовых структур. Позже выяснилось, что среди задержанных есть украинцы и россияне.