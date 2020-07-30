"Спектакль и имитация": у Путина отказались от переговоров советников в рамках "Нормандии"

Дмитрий Козак / УНИАН

Переговоры по Донбассу на уровне советников глав государств "Нормандского формата" являются бессмысленными, заявил принимавший в них участие заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак.

Об этом идет речь в письме Козака советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку), копию которого публикует Strana.ua.

В документе Козак обращает внимание на то, что работа советников глав государств "Нормандского формата" неэффективна, а разрабатываемый в подгруппе документ является бессодержательным и ничего не решает по урегулированию конфликта.

"Это приводит к мысли прекратить бессмысленные переговоры советников №4", - пишет Козак, добавляя, что "эксперимент" можно продолжить, но уже без России.

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"Со всей ответственность заверяю, что я не намерен дальше участвовать в этом бесконечно длящемся "спектакле" с откровенной имитацией бурной деятельности по урегулированию", - написал помощник президента РФ.

Он предложил передать министрам иностранных дел Украины, России, Германии и Франции согласование вопросов, которыми ранее занимались помощники лидеров стран "Нормандского формата".

Напомним, ранее Козак заявил о том, что никаких оснований для проведения очередного саммита в нормандском формате нет. По его словам, причина – позиция Украины.