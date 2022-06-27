"Его можно понять": эксперт рассказал, зачем и к кому Лукашенко постоянно ездит в Россию

Эксперт рассказал, зачем и к кому Лукашенко постоянно ездит в Россию/ Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко довольно часто ездит в российский Санкт-Петербург.

Там он пытается решить экономические проблемы страны, заявил в интервью ТСН эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Там у него есть друг Беглов (Александр Беглов - губернатор Санкт-Петербурга - ред.). Он руководит Петербургом. Они постоянно разговаривают об экономическом, политическом сотрудничестве. Лукашенко можно понять – ему необходимо загружать собственную экономику. А экономика Беларуси более 50% ориентирована на РФ: нефтяная отрасль, производство техники", - пояснил эксперт.

Ступак отметил, что топливо, которое шло из РФ и перерабатывалось в Беларуси, потом возвращалось частично в Россию, часть шла в Украину, а часть - на экспорт в ЕС.

Читайте такжеСпособен ли Лукашенко вонзить нож в спину Путину и не пустить армию Беларуси на войну с Украиной"Сейчас Украина и ЕС не потребляют это топливо. Так что с ним нужно что-то делать. Лукашенко пытается продать его, наладить сотрудничество с другими странами: Индией, Китаем, РФ", – отметил эксперт.

Также Ступак добавил, что Лукашенко готов "танцевать под то, что играет Путин", поскольку необходимо отрабатывать ранее предоставленные кредиты, а также и будущие, которые необходимы для жизни экономики Беларуси.

Напомним, эксперты Института изучения войны считают что белорусские учения вблизи границы с Украиной проводятся для того, чтобы показать существование угрозы украинским приграничным районам. Однако вряд ли они указывают на реальную перспективу военного вторжения войск РБ в Украину.

Также сообщалось, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился угрозами в адрес Украины. Дескать, если ВСУ перейдут границы республики и будут, мол, целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Минск, дескать, нанесет удар по Киеву.

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