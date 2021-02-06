Эксперт объяснил, почему удар по каналам Медведчука – победа Зеленского

Санкции против каналов Медведчука сыграют на пользу Зеленскому - эксперт / president.gov.ua

Указ президента Владимира Зеленского о санкциях против 112, ZiK и NewsOne продемонстрировал решительность главы государства в вопросах противостояния внутренним вызовам. Это победа гаранта с политической точки зрения, которая поможет ему усилить свою поддержку, заявил в эфире телеканала Украина 24 руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Эксперт считает, что такой шаг Зеленского является выигрышным, так как он продемонстрировал намерение бороться с пропагандой России и получил поддержку. Кроме того, если в суде его действия будут оспорены, он сможет сказать, что суд мешает реализовать запрет телеканалов.

"Это политический шаг, и в любом случае он будет иметь политические последствия. Что он демонстрирует — решительность президента. Людям нравится сильный, решительный президент. Обратите внимание: это беспроигрышная ситуация с политической точки зрения. Во-первых, есть люди, которые поддерживают президента и говорят, что он борется с российской пропагандой, нашим врагом внутри. Второе — даже если суд отменит указ президента, он скажет: да слушайте, нам суд мешает. Политически он выигрывает в любом случае", - полагает Мусиенко.Читайте такжеВ России выяснили роль США в указе Зеленского против каналов Медведчука

Также он добавил, что подобные шаги смогут помочь Зеленскому обрести поддержку народа.

"Чем больше действенных, решительных шагов он продемонстрирует — ведь люди ждут, что президент наведет порядок, что-то сломает и новое построит, — ну вот, все происходит...", - подчеркнул эксперт.

Санкции против каналов Медведчука