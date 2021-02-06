Эксперт объяснил, почему удар по каналам Медведчука – победа Зеленского

Зеленский показал решимость в борьбе с врагом внутри Украины, считает Александр Мусиенко.
Указ президента Владимира Зеленского о санкциях против 112, ZiK и NewsOne продемонстрировал решительность главы государства в вопросах противостояния внутренним вызовам. Это победа гаранта с политической точки зрения, которая поможет ему усилить свою поддержку, заявил в эфире телеканала Украина 24 руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Эксперт считает, что такой шаг Зеленского является выигрышным, так как он продемонстрировал намерение бороться с пропагандой России и получил поддержку. Кроме того, если в суде его действия будут оспорены, он сможет сказать, что суд мешает реализовать запрет телеканалов.
"Это политический шаг, и в любом случае он будет иметь политические последствия. Что он демонстрирует — решительность президента. Людям нравится сильный, решительный президент. Обратите внимание: это беспроигрышная ситуация с политической точки зрения. Во-первых, есть люди, которые поддерживают президента и говорят, что он борется с российской пропагандой, нашим врагом внутри. Второе — даже если суд отменит указ президента, он скажет: да слушайте, нам суд мешает. Политически он выигрывает в любом случае", - полагает Мусиенко.Читайте такжеВ России выяснили роль США в указе Зеленского против каналов Медведчука
Также он добавил, что подобные шаги смогут помочь Зеленскому обрести поддержку народа.
"Чем больше действенных, решительных шагов он продемонстрирует — ведь люди ждут, что президент наведет порядок, что-то сломает и новое построит, — ну вот, все происходит...", - подчеркнул эксперт.
Санкции против каналов Медведчука
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака на 5 лет. Под ограничения попали и телеканалы соратника Медведчука – 112, NewsOne и ZiK, работа которых запрещена на территории страны.
- В Офисе главы государства заявили, что власти располагают сведениями, согласно которым медиаресурсы 112, ZiK и NewsOne получили финансирования с территории РФ.
- Согласно данным СМИ, у Козака есть угольный бизнес на оккупированных районах Луганской области, деньги от которого могли поступать на финансовое обеспечение медийных ресурсов.
- В СНБО заявили, что версия о бизнесе Козака в "ЛНР" является предположительной и пока не получила подтверждения.