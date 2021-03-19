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Эксперт оценил шансы военного нападения РФ на Украину из-за Крыма

19 марта 2021, 03:14
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Москва нервничает и бряцает оружием, пытаясь напугать Киев, считает Юрий Кочевенко.

Война на Донбассе
Заявления России – блеф, однако военную агрессию со стороны Москвы исключать нельзя, - эксперт / УНИАН

В моменты, когда Украина демонстрирует принципиальную позицию по вопросу своих национальных интересов, Россия начинает нервничать и пытается военной силой запугать Киев. Россияне блефуют, однако с 2014 года украинскому государству следует быть готовым к тому, что Москва может организовать военное нападение с оккупированных Донбасса, Крыма и даже с Приднестровья или Беларуси, сказал в эфире телеканала Украина 24 военный эксперт Юрий Кочевенко.

Комментируя заявление главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о том, что РФ может пойти в атаку на Херсон и Мариуполь из-за ситуации с водой в Крыму, он акцентировал внимание на поведении российского государства. По словам эксперта, как только Украина идет на принцип, Россия "впадает в психоз" и пытается пугать Киев вооруженным столкновением.Читайте такжеАрахамия объяснил обострение на Донбассе и предупредил РФ об ударе

"Мы можем увидеть, что как только Украина в целом проявляет твердую государственническую позицию, как только демонстрирует, что не пойдет на давление России, капитулянтские условия, что мы никогда не забудем о том, что Крым оккупирован, - Россия впадает в психоз и начинает лязгать оружием, фактически пытаясь нас запугать. Это типичное поведение гопника, когда нет аргументов, и остается только сила", - сказал военный эксперт.

Он полагает, что заявления с российской стороны являются блефом, однако после событий 2014 года Украина должна быть готова к возможной военной атаке с территорий аннексированного Крыма, оккупированного Донбасса и даже с Приднестровья или Беларуси. В руководстве ВСУ изучают такие сценарии.

"Является ли это блефом? Возможно, так, но при этом мы всегда должны быть готовыми, что они от слов могут перейти к действиям. Мы с 2014 года находимся в ситуации, когда не только с Донбасса, но с территории Крыма и даже Беларуси, оккупированного Приднестровья мы можем ожидать агрессию. Генштаб всегда отрабатывает все возможные сценарии агрессии", - подчеркнул Юрий Кочевенко.Читайте такжеЗеленский заявил об угрозе со стороны РФ и анонсировал ответный удар

Ситуация на Донбассе

  • Представители российских гибридных войск "ДНР" 3 марта заявили, что они получили разрешение открывать "упреждающий огонь" в направлении позиций украинской армии на Донбассе.
  • Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что такие действия сигнализируют о попытке РФ в одностороннем порядке выйти из режима перемирия и направлены на подрыв Минских соглашений.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 марта обвинил Украину в нарушении режима тишины на Донбассе. Он напомнил о влиянии российского государства на боевиков "ЛДНР" и сказал, что если Киев перейдет красные линии, Москва примет ответные меры.
  • Глава ОП Андрей Ермак 5 марта подчеркнул, что Украина соблюдает режим прекращения огня, в то время как Россия и боевики заблокировали переговоры в рамках ТКГ. Киев придерживается договоренностей, однако ВСУ нанесут ответный удар по противнику в случае провокаций.

Беларусь Приднестровье Юрий Кочевенко новости Украины новости Крыма новости Донбасса
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