Эксперт раскрыл планы России по Донбассу и объяснил заявление Путина

Путин подтвердил, что Россия не пойдет на уступки Украине - эксперт / Reuters

Слова президента России Владимира Путина о намерении Москвы усилить поддержку ОРДЛО свидетельствуют о том, что россияне фактически ответили на план Украины по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе.

Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканала Украина 24, комментируя итоги пресс-конференции российского президента Владимира Путина, которая состоялась 17 декабря.

В частности, эксперт не исключает, что после заявления Путина может произойти эскалация конфликта на Донбассе. Однако слова российского президента можно воспринимать и как ответ Украине на план Киева по разрешению вооруженного конфликта. Россия фактически показала отсутствие намерений идти на уступки Украине.Читайте такжеКравчук выдвинул России жесткое требование по Донбассу

"Украина просит Россию отменить все акты российского законодательства, касающиеся Донбасса - в частности о паспортизации и другие. Вот вам ответ - фактически этого не будет, зато Россия будет только увеличивать поддержку. Конечно, это угрожающе в том смысле, что обычно увеличивается поддержка только военная", - отметил Мусиенко.

Также он подчеркнул, что именно Киев старается показывать заботу о жителях оккупированного Донбасса, тогда как Россия и боевики не позволяют открыть КПВВ, чтобы пенсионеры смогли получать пенсионные выплаты.

"Так кто это делает? Чем вы хотите помогать? Вы не мешайте, мы сами поможем, у нас есть ресурсы и возможности", - подчеркнул эксперт.

Переговоры по Донбассу