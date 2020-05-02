"Жечь мосты": Гончарук откровенно высказался о Зеленском

Гончарук рассказал подробности отношений с Зеленским / kmu.gov.ua

Экс премьер-министр Алексей Гончарук откровенно высказался о президенте Владимире Зеленском и поведал, почему гарант совершает много ошибок.

Как рассказал бывший чиновник в эфире Радио Свобода, у Зеленского много ошибок из-за того, что вокруг него формируется ложное информационное поле. Также Гончарук поведал, что после отставки не виделся с президентом.

"Несколько раз обменялись сообщениями. Не более", – сказал Гончарук.

Он отверг мнение, что если Зеленский с кем-то прощается, то "отрезает все концы".

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"Я такого не заметил. И вообще, в личном общении Владимир Александрович приятный, умный, я хочу верить, порядочный человек. Я не вижу оснований для того, чтобы "жечь мосты". Более того, я думаю, что это гораздо лучше, чем то, что у нас было до этого. То есть здесь есть с чем сравнивать. Но, к сожалению, в последнее время очень много ошибок. И я это связываю с тем, что вокруг президента часто формируется ложное информационное поле", – считает Гончарук.

Он указал, в частности, на вопрос сотрудничества с МВФ. Раньше "адвокатов" такого сотрудничества, по словам экс-премьера, было больше.

"Сейчас, очевидно, их меньше", – сказал он.

Ранее Гончарук назвал увольнение Верланова и Нефедова "зачисткой" антикоррупционеров. По мнению экс-премьера, несмотря на огромное сопротивление и постоянные информационные атаки за достаточно короткий период им удалось показать серьезные результаты в своих сферах.

Также напомним, Гончарук по время эпидемии коронавируса гулял без маски в компании главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, у которого также отсутствовали средства индивидуальной защиты.