"Смешно слышать": Кличко осадил Арахамию в прямом эфире

Владимир Кличко в прямом эфире осадил Давида Арахамию

Рада годами "борется" к кнопкодавством и до сих пор не в состоянии его искоренить. То, что парламент не ввел систему персонального голосования вызвало бурное возмущение мэра Киева Виталия, который во время прямого эфира накинулся с критикой на главу фракции Слуга народа Давида Арахамию.

Перепалка произошла в эфире Свободы слова с Савиком Шустером, когда Кличко заявил, что "уже смешно слышать" про штрафы и наказания для кнопкодавов и добавил, что за год можно было без проблем ввести систему персонального голосования.

"Не секрет, что очень много лет многие олигархи спонсируют и имеют большое влияние на голосование в парламенте. Много лет уже идет дискуссия и становится смешно слышать о криминальной ответственности за неперсональное голосование, смешно, когда говорят, что пальцы будут резать или штрафы вводить за это. У меня вопрос: если есть большинство и спикер, почему не сделана элементарная вещь – персональное голосование?", – обратился Кличко к гостям.

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Ответить решил Давид Арахамия, заявив, что интересовался вопросом. Он сказал, что пока сделать это невозможно из-за дела в Государственном бюро расследований и нехватки денег во время карантина.

"До того, как собрался этот созыв, был большой рейд ГБР, когда пытались внедрить систему "Рада-3". И этот процесс был, условно, заблокирован законодательно. Далее был секвестр бюджета. А это удовольствие, из-за того, что разработчик один, стоит несколько десятков миллионов гривен. Вопрос есть логистический о закрытии дела ГБР, а второй вопрос финансовый, но после выхода из карантина такая цель есть", – сказал Арахамия.

На это Кличко ответил, что Арахамия "говорит неубедительно" и при желании всегда можно найти возможность, а не отговорки. В ответ глава фракции "Слуга народа" попытался задеть мэра Киева вопросом о строительстве метро на Троещину. Однако, Кличко заявил, что к концу года достроит Подольско-Воскресенский мост, а после и метро.

Ранее Виталий Кличко отметил, что открытие ТРЦ будет зависеть от статистики заболеваемостью COVID-19.

Также напомним, с 12 мая в столице Украине начнутся гидравлические испытания теплосетей, которые крайне необходимы для того, чтобы подготовить их к отопительному сезону 2020 / 2021. Именно поэтому в Киеве начнут отключать горячую воду.