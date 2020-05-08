УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Смешно слышать": Кличко осадил Арахамию в прямом эфире

8 мая 2020, 23:15

Мэр Киева повздорил с главой фракции Слуга народа в прямом эфире.

Владимир Кличко в прямом эфире осадил Давида Арахамию

Рада годами "борется" к кнопкодавством и до сих пор не в состоянии его искоренить. То, что парламент не ввел систему персонального голосования вызвало бурное возмущение мэра Киева Виталия, который во время прямого эфира накинулся с критикой на главу фракции Слуга народа Давида Арахамию.

Перепалка произошла в эфире Свободы слова с Савиком Шустером, когда Кличко заявил, что "уже смешно слышать" про штрафы и наказания для кнопкодавов и добавил, что за год можно было без проблем ввести систему персонального голосования.

"Не секрет, что очень много лет многие олигархи спонсируют и имеют большое влияние на голосование в парламенте. Много лет уже идет дискуссия и становится смешно слышать о криминальной ответственности за неперсональное голосование, смешно, когда говорят, что пальцы будут резать или штрафы вводить за это. У меня вопрос: если есть большинство и спикер, почему не сделана элементарная вещь – персональное голосование?", – обратился Кличко к гостям.

Читайте такжеКак Партия мэров может стать конкурентом Слуги народа

Ответить решил Давид Арахамия, заявив, что интересовался вопросом. Он сказал, что пока сделать это невозможно из-за дела в Государственном бюро расследований и нехватки денег во время карантина.

"До того, как собрался этот созыв, был большой рейд ГБР, когда пытались внедрить систему "Рада-3". И этот процесс был, условно, заблокирован законодательно. Далее был секвестр бюджета. А это удовольствие, из-за того, что разработчик один, стоит несколько десятков миллионов гривен. Вопрос есть логистический о закрытии дела ГБР, а второй вопрос финансовый, но после выхода из карантина такая цель есть", – сказал Арахамия.

На это Кличко ответил, что Арахамия "говорит неубедительно" и при желании всегда можно найти возможность, а не отговорки. В ответ глава фракции "Слуга народа" попытался задеть мэра Киева вопросом о строительстве метро на Троещину. Однако, Кличко заявил, что к концу года достроит Подольско-Воскресенский мост, а после и метро.

Ранее Виталий Кличко отметил, что открытие ТРЦ будет зависеть от статистики заболеваемостью COVID-19.

Также напомним, с 12 мая в столице Украине начнутся гидравлические испытания теплосетей, которые крайне необходимы для того, чтобы подготовить их к отопительному сезону 2020 / 2021. Именно поэтому в Киеве начнут отключать горячую воду.

Виталий Кличко Давид Арахамия кнопкодаство новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Смешно слышать": Кличко осадил Арахамию в прямом эфире». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:57
В Африке придумали травяную "пилюлю" от коронавируса
23:40
В Минздраве назвали причину возможного продления карантина
23:21
В Раде хотят возродить георгиевскую ленту Видео
23:15
"Смешно слышать": Кличко осадил Арахамию в прямом эфире Видео
22:49
Лукашенко нашел новый метод борьбы с COVID-19 – божий Видео
22:37
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 8 мая
22:28
"Украины не будет": Саакашвили дал рецепт спасения страны Видео
22:06
Кулеба сделал громкое заявление о войне на Донбассе
21:48
"Выгнать в школы – пусть дети болеют": Комаровский дал новый совет Видео
21:31
В Киеве заработали пункты для использованных масок и перчаток - адреса
21:04
"Мр*зь и потомок пособников": одиозный Кива накинулся на Шмыгаля
20:59
Кулеба рассказал, когда заробитчан начнут выпускать "естественным образом" Видео
20:33
"Окуительна назалежность": у Нафтогаза новый исполнительный директор
20:21
"Это вторая волна": Кличко назвал сроки открытия ТРЦ
20:18
Как будут доигрываться футбольные сезоны: резонансные рекомендации чемпионатам
19:53
В России назвали температуру воздуха, при которой коронавирус не опасен Видео
19:51
В долгах как в шелках: Нацбанк озвучил размер программы МВФ
19:48
Я завелась - премьера Концерта Натальи Могилевской пройдет на 1+1
19:26
"Бабушек не убьет": Комаровский пояснил, кому наименее опасен коронавирус Видео
19:18
Первый украинский футболист заразился COVID-19
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять