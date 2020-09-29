Комитет Рады принял решение из-за скандального заявления Фокина

Фокина просят отозвать из ТКГ из-за того, что он ни разу не назвал Россию агрессором.
Комитет Рады по вопросам организации государственной власти на заседании во вторник, 29 сентября, принял постановление про обращение к президенту с просьбой отозвать Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы по Донбассу.
Об этом пишет PavlovskyNEWS.
Как заявил нардеп от Голоса Роман Лозинский, Фокина просят отозвать из-за того, что он ни разу не назвал Россию агрессором.
В свою очередь, общественный деятель Елена Бережная обвинила Лозинского во лжи, уточнив, что в обращении нет фамилии Фокина.
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Нардеп от Слуги народа Александр Качура ее поправил, заверив, что фамилия Фокина есть в постановлении. Хотя депутат считает его нелегитимным, так как не были соблюдены все процедуры принятия. Отсутствовал секретарь и кворум в момент голосования. 3 депутата покинули заседание и было только 13 из необходимых 14. А само постановление не вносили в повестку дня.
Также Качура назвал абсурдом признание Фокина госизменником, поскольку нет такого решения суда.
Заявления Фокина – о чем сообщалось ранее:
- Витольд Фокин сперва заявлял - он готов выйти из переговорного процесса по Донбассе уже в сентябре в том случае, если его инициативы не будут в течение месяца позитивно восприняты Киевом.
- Затем утверждал - Украина должна предоставить особый статус всем районам Донецкой и Луганской областей и объявить всеобщую амнистию участникам боевых действий.
- Более того, Фокин убежден - главным виновником продолжения конфликта на Донбассе является пятый президент Украины Петр Порошенко.