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Назвал Крым Украиной – заплатил штраф или угодил за решетку: как в России изменили закон об экстремизме

Совфед приравнял к экстремизму вопросы отчуждения территории России.

24 июля 2020, 13:28
Крым
В России запретили называть Крым территорией Украины / Reuters

Совет Федерации России в пятницу, 24 июля одобрил поправки в закон О противодействии экстремистской деятельности. Теперь любые действия, связанные с трактовкой территориальной целостности РФ, приравнены к экстремизму. Аннексированный в 2014 году Крым Россия считает своей территорией, поэтому заявления или действия, касающиеся захваченного полуострова, также подпадают под этот закон.

Отмечается, что одобренный Совфедом РФ законопроект авторства сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенникова предполагает уточнение, согласно которому теперь экстремистской деятельностью считается не только нарушение территориальной целостности, но и ее отчуждение.

"Обновленный текст Конституции дополнен положениями, согласно которым Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности, а действия, направленные на отчуждение части территорий РФ (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации российской государственной границы с сопредельными странами) не допускаются", - отмечается в сообщении.Читайте такжеЗеленский может встретиться с Путиным в Крыму: Кулеба назвал условие

Таким образом, под действия данного закона подпадают и призывы вернуть аннексированный Россией в 2014 году полуостров Крым, который Москва считает территорией своего государства.

Призывы могут наказываться штрафом от 30 до 50 тысяч рублей для рядовых граждан России. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 60 до 100 тысяч рублей. Штраф для компаний – от 200 до 300 тысяч рублей.

Если человек совершил с точки зрения российского законодательства нарушение, его могут заключить под стражу на срок до 4 лет. Действия по отчуждению территорий будут караться 10-летним тюремным заключением.

По словам авторов принятого закона, вопросы ответственности за те или иные действия, либо заявления, до конца не урегулированы. По этому вопросу ожидается решение Верховного суда.Читайте такжеМассовая переброска войск в Крым: РФ внезапно перекрыла Керченский пролив

Госдума РФ приняла данный законопроект еще 22 июля.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уже заявлял, что данный закон коснется и иностранных коллег. В качестве примера он привел украинских чиновников, которые делают заявления о правовом и политическом статусе аннексированного Крыма.

"В случае приезда в нашу сторону они могут быть арестованы. И можно требовать их экстрадиции сюда", - сказал Володин, добавив, что то же самое касается и их американских коллег.Читайте такжеВойска России у границ Украины приведены в боеготовность: россияне сделали заявление

Ранее сообщалось, что российские пограничники в оккупированном Крыму штрафуют крымчан, которые по возвращению домой показывают им украинский паспорт. В ФСБ РФ считают, что паспорт гражданина Украины недействителен для крымчан при въезде в аннексированный Крым.

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