Кто заменит Ковалив в Офисе президента: указ Зеленского

Глава государства подтвердил своими указами кадровые перестановки.
Украинский президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя своего Офиса Юлию Свириденко и уволил с этой должности Юлию Ковалив.
Соответствующие указы были опубликованы на официальном интернет-портале руководителя государства. "Уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", ‒ говорится в тексте указа №580.
"Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", ‒ сообщается в указе №581.
К слову, Юлия Свириденко ранее работала на посту первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Юлия Ковалив покинула пост замглавы Офиса президента по собственному желанию.
- 21 декабря, на экстренном кадровом заседании Кабинета министров, Юрия Витренко назначили на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики.
- Бывшая врио главы Минэнерго Ольга Буславец написала заявление об увольнении с поста первого замминистра энергетики.
Автор: Дмитрий Видоменко