Кто заменит Ковалив в Офисе президента: указ Зеленского

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя своего Офиса Юлию Свириденко и уволил с этой должности Юлию Ковалив.

Соответствующие указы были опубликованы на официальном интернет-портале руководителя государства. "Уволить Ковалив Юлию Игоревну с должности заместителя руководителя Офиса президента Украины", ‒ говорится в тексте указа №580.

"Назначить Свириденко Юлию Анатольевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", ‒ сообщается в указе №581.

К слову, Юлия Свириденко ранее работала на посту первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Юлия Свириденко / ТСН

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