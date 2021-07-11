Кулеба раскрыл детали случайной встречи Зеленского с Тихановской / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская провели неформальную встречу в Вильнюсе в ходе одого из протокольных мероприятий Конференции реформ, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Тихановская поблагодарила за поддержку белорусского народа.

В комментарии РБК-Украина Кулеба сказал, что белорусская оппозиционерка присутствовала в Вильнюсе среди других гостей на одном из протокольных мероприятий Конференции по вопросам реформ в Украине.

"Во время неформального общения она подошла к президенту Украины Владимиру Зеленскому, представилась и поблагодарила за то, что Украина поддерживает белорусский народ. Наше государство действительно искренне и последовательно в этой поддержке", - подчеркнул Кулеба.

Глава украинского МИД добавил, что руководство нашей страны "желает белорусам добра и заинтересовано в том, чтобы соседняя Беларусь развивалась как демократическое европейское государство".

Отметим, о встрече с Зеленским Тихановская рассказала в одном из интервью. "Позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины", - рассказала она.

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Отношения Украины и Беларуси

Украинско-белорусские отношения очень серьезно испортились после того, как в августе 2020 года президент Беларуси Александр Лукашенко допустил ряд обвинения в адрес Украины в том, что Киев якобы финансирует оппозицию республики.

В МИД Украины назвали такие заявления необоснованными и объявили о пересмотре дипломатических отношений с республикой Беларусь.

Официальный Киев наряду с Западом с 5 ноября 2020 года – с момента окончания каденции президента Лукашенко – не признает его легитимно избранным главой белорусского государства. Выборы президента Беларуси 9 августа прошлого года Украина и западный мир считают несостоявшимися.

26 мая 2021 года после инцидента с принудительной посадкой самолета рейса Ryanair, после чего в Минские были задержаны оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его девушка София Сапега, Киев принял решение о разрыве авиасообщения с Беларусью.

2 июля Лукашенко заявил, что он поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной из-за якобы "контрабанды оружия" с украинской территории.

Подробнее о ситуации на границе между Украиной и Беларусью смотрите в сюжете:

Впрочем, пограничники Украины заявили, что пункты пропуска на границе с Беларусью по-прежнему работают.

7 июля правительство Украины одобрило планы по введению официальным Киевом санкций в отношении Беларуси. Речь идет об ограничениях против лиц, которые причастны к подтасовке президентских выборов прошлого года и нарушениям прав человека.