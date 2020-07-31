Кравчук рассказал, какие изменения будут согласованы с Зеленским на переговорах по Донбассу

Кравчук не исключает кадровых изменений в украинской делегации / Главред

В ближайшее время изменений в кадровом составе делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу не будет. Однако такие изменения не исключены в ближайшем будущем и будут согласованы с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом рассказал новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кравчук в комментарии РБК-Украина.

По его словам, встреча главы делегации с кадровым составом состоится уже в понедельник, 3 августа. Группа Кучмы достаточно хорошо поработала в сложившихся условиях, однако были и определенные нюансы.

"Если что-то надо, то мы обратимся к руководству Украины, дадим аргументы и, возможно, будут какие-то изменения. Я не исключаю (кадровые изменения), но прямо сейчас мы такой задачи не ставим", - сказал Кравчук.Читайте также"Мы сами знаем, что делать": Кравчук назвал России условия установления мира на Донбассе

Также он подчеркнул, что дата новых переговоров в формате Трехсторонней контактной группы пока неизвестна – все будет зависеть от решения Киева.

Напомним, 30 июля первый президент Украины, политик Леонид Кравчук принял решение возглавить Трехстороннюю контактную переговорную группу по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта на Донбассе.

Также он рассказал, как украинская делегация под его руководством будет вести переговоры с российской стороной.