Первый шаг – наступательный: Кравчук рассказал, с чего начнет переговоры по Донбассу

Кравчук рассказал о первых шагах по Донбассу / УНИАН

Создание фонда для восстановления и свободная экономическая зона на территории Донбасса. Эти вопросы могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта, заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, на переговорах необходимо поднять вопрос Будапештского меморандума.

"Первый шаг – наступательный. Начнем с Будапештского меморандума. Украина тогда сложила ядерное оружие, 175 ракет. На каждой ракете стояло по пять боеголовок, в целом - больше 1000. Каждая шахта стоила миллиард долларов, тех долларов, сейчас это около 300 млрд. И этот шаг Украины имел очень большое значение для уменьшения ядерных арсеналов и затрат на ядерные арсеналы тех ядерных государств, которые сегодня существуют", - сказал первый президент.

Кравчук напомнил, что во время его каденции была создана свободная экономическая зона, куда вошли Донецкая, Луганская, Днепропетровская области.

"Потом об этом забыли. Я думаю, сейчас это также надо сделать - не только на контролируемых территориях, а во всех областях. И когда люди займутся конкретными делами, туда пойдут инвестиции. И не надо будет говорить о каком-то особом статусе Донбасса", - сказал он.

Читайте также"Его поездки иногда заканчиваются неожиданно": Кулеба оценил назначение Кравчука в ТКГНапомним, ранее первый президент Украины, который возглавил украинскую делегацию в минской Трехсторонней контактной группе для переговоров по Донбассу – Леонид Кравчук, поделился, что президент Владимир Зеленский поставил перед ним конкретные задачи.

"Зеленский ставит задачу: первое – не ставить перед собой несбыточных задач, решить один вопрос и постепенно... Начинаем с прекращения огня, потом говорим о способах местного самоуправления, о выборах, а затем – шаг за шагом идем дальше", – рассказал Кравчук в интервью РБК-Украина.