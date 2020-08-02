"Осенний майдан": СМИ узнали, зачем кум Путина поехал в Крым

В Крыму Виктор Медведчук может обсудить подготовку к возможному осеннему майдану, выяснили журналисты / УНИАН

Народный депутат и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук в захваченном РФ Крыму проведет ряд встреч.

Кум Путина в Крыму встретится с российскими чиновниками и политиками, а также с персонами из украинской политической эмиграции, сообщает Telegram-канал Легитимный со ссылкой на источник.

По словам собеседника, на полуострове планируют обсудить донбасский кейс, будущие местные выборы в Украине, а также подготовку к возможному осеннему майдану.

"…Есть информация, что встреча запланирована, в первую очередь, с людьми из орбиты Дмитрия Козака (замглавы Администрации президент России – Ред.) и Михаила Бабича (первый замминистра экономического развития РФ – Ред.)", – отмечается в сообщении.

Ранее СМИ узнали, что 2 августа Виктор Медведчук с супругой – телеведущей Оксаной Марченко, въехал в Крым из Херсонской области. Журналисты выяснили, что супруги въехали на полуостров на авто Mercedes Vito в сопровождении троих граждан Украины.