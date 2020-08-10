Зеленский отреагировал на "Майдан" в Беларуси: дал Минску несколько советов

Владимир Зеленский прокомментировал протесты в Беларуси, которые начались после выборов / УНИАН

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массовые протесты в Беларуси, которые начались после того, как закончились выборы президента страны и были объявлены результаты экзитполлов, согласно которым лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко.

Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия, говорится на странице украинского лидера в Telegram.

По его словам, Минск в своих действиях должен максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и постараться обеспечить своему народу соблюдение его прав и свобод в полном объеме.

"Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса…", – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Киев призывает белорусов отказаться от уличного насилия, быть максимально терпимыми и пойти на максимально открытый диалог.

"...Потому что только широкий диалог даст возможность обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из тяжелой кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия. Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии…", – считает глава Украины.

Читайте также"Признал сфальсифицированные на крови выборы": Олег Ляшко поздравил Лукашенко с победойНапомним, президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. После голосования были обнародованы результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером выборов является Александр Лукашенко.

Оппозиционные силы призывали людей протестовать против избрания Лукашенко на пост президента. В Беларуси начались массовые акции протеста, правоохранители применили силу, СМИ писали об одно жертве.

Позже Центризбирком обнародовал предварительные итоги голосования на выборах президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов.