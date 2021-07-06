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Нападение России на Украину: эксперт раскрыл сценарий новой атаки Москвы

6 июля 2021, 05:28
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Россия будет ждать, пока в Украине случится кризис, считает Денис Москалик.

Российские войска
Полномасштабного военного вторжения России в Украину не будет – политолог / УНИАН

Российское государство по-прежнему будет оказывать давление на Украину в виде определенных военных маневров и операций. Однако полномасштабного наступления не будет. Москва будет ждать кризиса в украинском государстве и тогда начнет действовать. При таком сценарии Кремль может запустить новые сепаратистские проекты не только на Донбассе, но и на Закарпатье, Волыни и в Черниговской области. Об этом заявил политолог-международник Денис Москалик.

В эфире телеканала Украина 24 он предположил, что Москва не пойдет на новую военную операцию против Киева, однако ряд агрессивных действий исключать нельзя.

"Безусловно, Россия будет оказывать военное давление. В первую очередь это диверсионно-разведывательные операции, определенные военные маневры. Но в ближайшее время полномасштабного вторжения не будет. Россия, скорее всего, будет выжидать какого-то кризиса внутри Украины", - считает эксперт.

По его словам, Украина по-прежнему остается государством, в котором существуют проблемы со стабильностью политического строя. Российские власти ждут кризисного момента для атаки, и он может произойти уже в 2023 году, когда состоятся выборы президента страны.Читайте такжеНовая военная операция России: эксперт раскрыл сценарий Путина по Украине

"К сожалению, Украина остается проблемной в плане стабильности политической системы. Соответственно, Россия ждет, когда Украина будет обезглавлена в условиях внутриполитического или экономического кризиса. Ближайший рискованный момент — это выборы президента в 2023 году. В дальнейшем, если будут какие-то внутренние проблемы, то Россия будет активнее действовать", - сказал Москалик.

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Как полагает политолог, в ситуации кризиса в Украине, Россия может пойти на ряд сценариев по дополнительной дестабилизации обстановки в стране. Речь идет о запуске новых сепаратистских проектов, причем не только на Донбассе, но и в ряде других регионов страны.Читайте такжеВоенная операция России против Украины: у Зеленского объявили о готовности отбить атаку Москвы

"Это будут проекты, связанные с созданием подобных Донбассу квазигосударственных и других территорий. В первую очередь это юго-восток, проект "Новороссии" никуда не делся. Также разворачивание сепаратистских движений в других регионах Украины — на Закарпатье, Волыни, Черниговщине были определенные активности спецслужб. И будут разворачивать регулярные отряды, которые будут дестабилизировать украинское государство изнутри", - подчеркнул Денис Москалик.

Война России и Украины

Глава Исполнительного совета реформ Михаил Саакашвили заявлял, что Россия может реализовать сценарий военной операции по захвату Мариуполя, Одессы и Херсона. При этом Москва, по его словам, будет действовать в зависимости от реакции США.

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман допустил, что Россия может запустить новый военный конфликт с Украиной для того, чтобы удержать Киев от интеграции в Североатлантический альянс.

Бывший депутат российской Госдумы Дмитрий Гудков говорил, что Москве больше нет смысла продолжать конфликт на Донбассе, так как Кремль уже не может удержать Киев от вступления в НАТО.

Политолог Дмитрий Орешкин утверждал, что Россия не остановит Украину на пути к евроатлантической интеграции. Если Москва введет войска на территорию украинского государства, то такая ситуация обернется катастрофой для России.

новости России российские войска новости Украины
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