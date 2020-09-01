Нардепа Гео Лероса исключили из Слуги народа

Гео Лероса исключили из фракции Слуга народа / УНИАН

Народного избранника Гео Лероса исключили из фракции Слуга народа.

Об этом с Facebook написал народный депутат Александр Дубинский.

Также эту информацию подтвердили в пресс-службе фракции.

Депутаты собрали большинство подписей.

"По результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии Слуга народа в Верховной раде Украины", - говорится в сообщении.

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Как ранее писал Главред, народному депутату от Слуги народа Гео Леросу неизвестные злоумышленники подожгли личный автомобиль.

Позже Лерос сообщил, что уже нет сомнений в умышленном уничтожении его автомобиля на парковке – был поджог. По словам свидетелей, хлопок был слышен в квартире, расположенной на 14 этаже дома, написал политик на своей странице в Facebook.