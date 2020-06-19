Нарушение карантина в Хмельницком: суд оштрафовал спутников Зеленского

Суд оштрафовал спутников Зеленского / УНИАН

3 июня в Хмельницком президент Владимир Зеленский нарушил правила карантина, введенного в Украине из-за пандемии коронавируса, поскольку выпил кофе за столиком внутри одной из кофеен.

Сегодня Хмельницкий городской районный суд оштрафовал главу Офиса президента Андрея Ермака, главного санитарного врача Виктора Ляшко, а также других чиновников за то, что они вместе с президентом пили кофе в одном из кафе Хмельницкого. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Так, судьи рассмотрели дела о привлечении к административной ответственности Андрея Ермака, Виктора Ляшко, первого заместителя главы ОП Сергея Трофимова, губернатора Хмельницкой области Дмитрия Габинета, мэра Хмельницкого Александра Симчишина и частного предпринимателя Андрей Мельниченко.

Ни один из них не пришел на заседание суда. Суд признал их виновными и постановил выплатить 17 тысяч гривен штрафа.

Кроме того, с них взыскали 420 гривен 40 копеек судебного сбора в пользу государства Решение суда пока не вступило в силу, у нарушителей есть 10 дней на то, чтобы подать апелляцию.

Нарушение карантина Зеленским

Напомним, 3 июня в Хмельницком президент Владимир Зеленский нарушил правила карантина, введенного в Украине из-за пандемии коронавируса, поскольку выпил кофе за столиком внутри одной из кофеен.

Позже глава государства заявил, что готов заплатить штраф за посещение кафе во время карантина.

Но потом выяснилось, что суд не смог оштрафовать Владимира Зеленского. В результате судьи приняли решение обратиться в Верховный суд за разъяснением можно ли штрафовать президента, если он является неприкосновенным лицом, согласно Конституции Украины.