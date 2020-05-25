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Виноваты во всех смертных: Саакашвили признался, кто помешал ему стать вице-премьером

25 мая 2020, 22:40

Бывший глава Одесской ОГА сообщил, что против него ополчились "коррумпированные украинские элиты".

Саакашвили
Саакашвили рассказал, кто помешал ему занять высокую должность / GettyImages

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, который ранее обвинил нардепов в намерении заработать на легализации игорного бизнеса, на этот раз поведал, кто помешал ему стать вице-премьер-министром.

Так, во "всех смертных" политик обвинил "коррумпированные украинские элиты".

"Президент представил меня вице-премьером по реформам. Этого не захотела какая-то часть парламента. Понятно, какие интересы были за этим. Понятно, что огромный бюджет был выделен на медиа. Я знаю, что на разных телеканалах 30 спикеров наняли, чтобы только день и ночь про меня разговаривать. Если найдут время - вставят свои пять копеек", - отметил политик  в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, украинские элиты "хотят статус-кво".

"Зеленский для них уже большая проблема, потому что он непонятен для них… При Зеленском у них чувство опасности появляется, потому что он никогда не сможет стать частью этой системы. Но если я появляюсь поблизости, это еще хуже - даже на должности, на которой никого не возможно посадить", - заявил Саакашвили.

Назначение Саакашвили

Ранее Саакашвили поведал о том, что на новой должности в первую очередь он займется разработкой нового закона о государственно-частном партнерстве.

Напомним, ранее, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ.

Михаил Саакашвили вице-премьер Верховная Рада
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