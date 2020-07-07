УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Сивохо озвучил причину "топтания на месте" в мирном процессе по Донбассу

Бывший чиновник считает, что всему виной - окружение президента.

7 июля 2020, 19:28
Сивохо
Сивохо заявил, что Зеленский не выполняет обещания из-за давления радикалов / УНИАН

Лидер Нацплатформы примирения и единства Сергей Сивохо заявил, что президенту Владимиру Зеленскому не стоит бояться выполнять свои предвыборные обещания по миру на Донбассе.

Такое заявление он сделал в интервью Стране.

По мнению Сергея Сивохо, причина топтания на месте в мирном процессе - окружение Владимира Зеленского.

"Вокруг президента начала образовываться такая среда, которая не хочет идти по пути сопротивления", - считает Сивохо.

Читайте такжеЭто месть: Сивохо пояснил, для чего боевики закрыли въезд в Украину

Фактором, который повлиял на позицию окружения президента, лидер НППЕ называет давление радикалов из так называемой "партии войны": "Они воспринимают это как фактор опасности и пытаются спрыгнуть с темы мира".

В то же время, мнение 73% избирателей, голосовавших за Зеленского, не учитывается. Несмотря на это, Сергей Сивохо уверен, что президент не откажется от своих мирных инициатив и прислушается к рекомендациям Национальной платформы примирения и единства.

Также Главред писал, что Сергей Сивохо считает, что у президента Владимира Зеленского до сих пор есть большое желание установить мир на Донбассе.

Сергей Сивохо новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Сивохо озвучил причину "топтания на месте" в мирном процессе по Донбассу». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:00
Жуткий взрыв на Позняках: сколько денег выделили пострадавшим
19:28
Сивохо озвучил причину "топтания на месте" в мирном процессе по Донбассу
19:03
"Только не в депутаты": Потап сделал публичное объявление после фото с Зеленским
19:00
Часть Луганщины охватил огонь: сгорели более 100 домов, есть жертвы
18:58
"Уличный пахан и рэкетир": Саакашвили поведал о слабостях Путина
18:39
Диабет и инсульт: что может случится с организмом
18:27
Почему распад России невыгоден Украине – эксперт Видео
18:26
Стресс, ожирение и выпадение волос: ученые показали, как будет выглядеть удаленный работник через 25 лет
18:19
"Интуиция и гороскоп": временная глава Минэнерго сказала, как иногда подбирает кадры
18:01
Disney снимает Трон 3 - что уже известно о новом фильме
17:56
Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 июля: воплощение самых смелых планов и самообман Видео
17:31
В Киев вернется жара: синоптик назвал дату Видео
17:30
Газпром снова терпит убытки: россияне пошли на уступки Евросоюзу по цене на газ
17:00
Ветер Любви 2020 - что было в 113 и 114 серии 07-07-2020 Видео
16:53
Россия в Берлине не ставила Украине ультиматум об особом статусе Донбасса - Резников Видео
16:52
Закрытие рынка Петровка: в Киеве устроили митинг Видео
16:38
Эксперт по масонам и рептилоидам: что известно об авторе петиции о запрете 5G в Украине Видео
16:31
Боль в грудной клетке: причины и опасные болезни
16:28
Будет ли вслед за COVID-19 пандемия бубонной чумы: в ВОЗ сделали прогноз
16:21
Погода в Украине завтра: "жарить" будет только в двух областях – синоптик Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять