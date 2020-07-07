Сивохо озвучил причину "топтания на месте" в мирном процессе по Донбассу

Сивохо заявил, что Зеленский не выполняет обещания из-за давления радикалов / УНИАН

Лидер Нацплатформы примирения и единства Сергей Сивохо заявил, что президенту Владимиру Зеленскому не стоит бояться выполнять свои предвыборные обещания по миру на Донбассе.

Такое заявление он сделал в интервью Стране.

По мнению Сергея Сивохо, причина топтания на месте в мирном процессе - окружение Владимира Зеленского.

"Вокруг президента начала образовываться такая среда, которая не хочет идти по пути сопротивления", - считает Сивохо.

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Фактором, который повлиял на позицию окружения президента, лидер НППЕ называет давление радикалов из так называемой "партии войны": "Они воспринимают это как фактор опасности и пытаются спрыгнуть с темы мира".

В то же время, мнение 73% избирателей, голосовавших за Зеленского, не учитывается. Несмотря на это, Сергей Сивохо уверен, что президент не откажется от своих мирных инициатив и прислушается к рекомендациям Национальной платформы примирения и единства.

Также Главред писал, что Сергей Сивохо считает, что у президента Владимира Зеленского до сих пор есть большое желание установить мир на Донбассе.