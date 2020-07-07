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"Уличный пахан и рэкетир": Саакашвили поведал о слабостях Путина

Политик уверен в том, что Путин обнулил свой рейтинг из-за паники.

7 июля 2020, 18:58
Саакашвили
Саакашвили назвал слабости Путина / УНИАН

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили назвал сильные и слабые стороны президента России Владимира Путина.

По словам политика, Путин очень талантливый и у него есть много слабостей. Об этом он заявил в интервью изданию Гордон. Саакашвили отметил, что Путин теряется в спонтанных ситуациях.

"Если он готовится долго, если он знает, что будет происходить через два-три года, он будет очень "ретельно" готовиться… Если вдруг возникает кризис, спонтанная ситуация, он теряется", – сказал политик.

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В качестве примера он привел ситуацию с коронавирусом.

"Он сейчас в бункер засел – и все. И потерял практически весь свой рейтинг. Потому что, когда происходит что-то такое, он сразу в бункер", – пояснил Саакашвил.

Он добавил, что президент России устроил "обнуление" из-за паники.

"Он напоминает действительно уличного рэкетира, который… Почему нельзя оставаться с ним один на один? Потому что мы были лучшими учениками в классе. Мы были лучшими реформаторами, мы были отличниками. А он – уличный пахан, который терпеть не может отличников. И сколько раз мы выходили одни, столько раз он пытался нас бить. А потом он попытался нас убить. И только потому, что в последний момент заглянул полицейский во двор в виде Джорджа Буша и Соединенных Штатов, у него не получилось убийство в 2008 году", – резюмировал экс-президент Грузии.

Ранее Саакашвили анонсировал реформы на украинской таможне, в налоговой и судебной системах.

Как сообщал Главред, Саакашвили заявил о том, что уже в июле 2020 года Украине грозит коллапс железнодорожных перевозок.

Михаил Саакашвили Владимир Путин новости Украины новости России
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