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"Нужно выжать максимум": в МИД Украины высказались о Минских переговорах

16 февраля 2021, 20:27
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Как отметил министр Дмитрий Кулеба, из Минского процесса нужно выжать все возможное для урегулирования ситуации на Донбассе.

Кулеба
Кулеба / УНИАН

Процесс минских переговоров по вопросам урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе "больше жив, чем мертв".

В то же время, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, "Минск" еще не исчерпал свой потенциал, об этом шла речь на сегодняшней пресс-конференции в Киеве.

Как отметил Кулеба, из Минского процесса нужно выжать все возможное для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Минский процесс сейчас больше жив, чем мертв. Он еще не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас нужно работать в рамках минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины", - сказал он.

Минские соглашения – о чем сообщалось ранее:

  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Минские договоренности по Донбассу практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Но власти Украины сделают всё для их реализации.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук во время заседания Совбеза ООН, посвященной 6-летию "Минска-2" заявил, что Россия не желает прекращать агрессию на территории Украины и на Донбассе.
  • Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что во время дискуссий об изменении Минских соглашений нужно учитывать необходимость согласия России, а также привязанность к ним международных санкций против нее. По его словам, Украина не должна спешить с изменением Минских соглашений.
  • В ходе очередного заседания политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоялось во вторник, 16 февраля, украинская делегация пыталась выяснить, какую территорию Россия понимает под понятием "ОРДЛО", рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

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