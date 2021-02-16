"Нужно выжать максимум": в МИД Украины высказались о Минских переговорах

Кулеба / УНИАН

Процесс минских переговоров по вопросам урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе "больше жив, чем мертв".

В то же время, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, "Минск" еще не исчерпал свой потенциал, об этом шла речь на сегодняшней пресс-конференции в Киеве.

Как отметил Кулеба, из Минского процесса нужно выжать все возможное для урегулирования ситуации на Донбассе.

"Минский процесс сейчас больше жив, чем мертв. Он еще не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас нужно работать в рамках минского процесса и выжимать из него максимум возможного для безопасности Украины", - сказал он.

Минские соглашения – о чем сообщалось ранее: