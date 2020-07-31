"Запачкается в коричневом": эксперт объяснил, как Зеленский из-за Шария роет себе яму

Партия Шария - почему запрет партии опасен для Зеленского / УНИАН

Президенту Украины Владимир Зеленскому не стоит идти на конфликт с партией Анатолия Шария. Это грозит плохими последствиями для действующей власти, полагает политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Ввязываться в конфликт с Шарием для Зеленского и его окружения – контрпродуктивно даже с точки зрения политической стратегии. Тем более что украинцы любят гонимых – они им сочувствуют, что неоднократно демонстрировалось их поддержкой на выборах. Наглядный тому пример – растущий после гонений рейтинг партии Юлии Тимошенко в 2002 году", – пояснил Золотарев в комментарии Главреду.

Он выразил сомнения, что дело дойдет до запрета партии, так как "этот шаг вреден для украинской власти".

Читайте такжеЧем дуэт Порошенко и Турчинова опасен для Зеленского"И первым, кто получит от этого явные репутационные потери, окажется сам Владимир Зеленский. Тем более что уже сейчас британские и польские парламентарии прямо говорят о разгуле в Украине неонацистского террора. Все это может сложиться в неблагоприятную картину для украинской власти, когда при запрете партии Шария устраивают охоту на активистов. И с точки зрения европейской политики, если кто-то запачкался в коричневом – и это, увы, не шоколад – он автоматически становится нерукопожатным", – рассказал политолог.

При этом он подчеркнул, что запрет партии Шария не вернет лояльность избирателей к Слуге народа.

"И самое главное, даже если запретить партию Шария в надежде на возвращение лояльности избирателей к Слуге народа, это не произойдет. Потому что пока партию будут запрещать (что не делается за один день), она еще успеет добавить себе баллов и четко покажет, чьих это рук дело", – резюмировал Золотарев.

Напомним, власти хотят запретить партию Шария в Украине. Киевский окружной админсуд сообщил, что партию Шария обвиняют в пропаганде коммунизма и нацизма в Украине. Данное решение уже прокомментировал и сам блогер Анатолий Шарий.

Ранее Верховный суд разрешил называть Шария "кремлевским проектом". Анатолий Шарий судился с телеканалом Эспрессо.