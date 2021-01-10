Политик раскрыл план возвращения Крыма в Украину

Государства в рамках Крымской платформы должны призвать к усилению санкций против ЕС и запрету на российские энергоносители - Чубаров / УНИАН

По итогам саммита Крымской платформы, который планируют провести уже в этом году, должны быть приняты четкие и конкретные решения, направленные на возвращение аннексированного Крыма в состав Украины. Поддержавшим Киев государствам следует призывать к усилению санкций против России и выступать за эмбарго на российские энергоносители.

Об этом заявил украинский политик, депутат Верховной Рады VIII созыва и лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире радио Крым.Реалии, комментируя перспективы реализации инициативы Крымская платформа.

По его словам, изменить ситуацию в сторону деоккупации украинского полуострова могут не политические заявления, а конкретные шаги. Нельзя допустить, чтобы данная идея оказалась провальной.

"Кроме заявлений, должны быть озвучены конкретные шаги, которые будут предприниматься этими государствами, чтобы российские войска действительно покинули Крым. Надо сделать все, чтобы Крымская платформа стала успешной и не закончилась провалом", - сказал Чубаров.Читайте такжеТурция поможет Украине с возвращением Крыма: в Анкаре сделали заявление

Политик акцентировал внимание на том, что государства, которые поддержат деятельность Украины в направлении освобождения Крыма, должны инициировать усиление экономических ограничений против РФ или же выступить за введение запрета на российские энергоносители.

"Или же эти правительства могут максимально сократить любые взаимоотношения с Россией, поскольку ее действия угрожают также их безопасности, их народам. Я понимаю, что это очень сложно для отдельных государств, это связано с экономическими потерями, но надо же как-то остановить российскую угрозу, которая расползается по всему миру", - подчеркнул Рефат Чубаров.

Крымская платформа