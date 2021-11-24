Президент Евросовета убедил Путина в ответственности за мир на востоке Украины

Стороны провели телефонные переговоры.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В ходе беседы он заявил об ответственности РФ за мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, сообщил Мишель в Twitter.
"Обсудил с президентом России миграционный кризис в Беларуси. ЕС внимательно отслеживает военное наращивание вдоль границы России с Украиной. Деэскалация и стабильность имеют существенное значение", - заявил президент Еврососета.
Также он добавил, что подчеркнул ответственность России за достижение мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.
Войска России у границ Украины
Ранее американские издания The Washington Post и Politico опубликовали материалы, в которых речь шла о повышенной концентрации войск России у границ Украины. Журналисты подкрепляли свои сведения спутниковыми снимками с передвижением российских войск.
В НАТО подтвердили чрезмерное скопление российских военных подразделений у границ Украины. Более того, в Альянсе сказали, что Россия располагает возможностями для военного вторжения на территорию украинского государства.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что в Киеве серьезно обеспокоены стягиванием к границе российских войск. По его словам, ситуация напоминает обстановку 2014 года, когда Россия захватила Крым и Донбасс.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия России по передвижению войск связаны с якобы угрозой НАТО у российских границ.