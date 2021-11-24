Президент Евросовета убедил Путина в ответственности за мир на востоке Украины

Путин и Мишель говорили об Украине / Соцсети

Президент Европейского Совета Шарль Мишель провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе беседы он заявил об ответственности РФ за мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, сообщил Мишель в Twitter.

"Обсудил с президентом России миграционный кризис в Беларуси. ЕС внимательно отслеживает военное наращивание вдоль границы России с Украиной. Деэскалация и стабильность имеют существенное значение", - заявил президент Еврососета.

Также он добавил, что подчеркнул ответственность России за достижение мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Войска России у границ Украины

Ранее американские издания The Washington Post и Politico опубликовали материалы, в которых речь шла о повышенной концентрации войск России у границ Украины. Журналисты подкрепляли свои сведения спутниковыми снимками с передвижением российских войск.

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В НАТО подтвердили чрезмерное скопление российских военных подразделений у границ Украины. Более того, в Альянсе сказали, что Россия располагает возможностями для военного вторжения на территорию украинского государства.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что в Киеве серьезно обеспокоены стягиванием к границе российских войск. По его словам, ситуация напоминает обстановку 2014 года, когда Россия захватила Крым и Донбасс.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия России по передвижению войск связаны с якобы угрозой НАТО у российских границ.