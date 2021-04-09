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Проблемы Украины с Китаем из-за Мотор Сичи пусть решают США – ОП

9 апреля 2021, 15:32
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В Офисе президента допустили потерю определенных рынков Китая для Украины.

Мотор Сич
У Украины нет проблем с Китаем после национализации предприятия Мотор Сич - Офис президента / УНИАН

Украина не получала от Китая серьезных сигналов после того, как государство приняло решение о национализации предприятия Мотор Сич. В Пекине считают, что это проблемы частной китайской компании.

Однако украинское государство может потерять определенные сегменты рынка КНР. В таком случае Киев может обратиться к Вашингтону и потребовать компенсации убытков. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента, куратор международного направления Игорь Жовква в интервью lb.ua.

Чиновник утверждает, что Китай отреагировал на ситуацию с национализацией Мотор Сичи, однако конкретных и серьезных сигналов относительно каких-либо изменений по поводу сотрудничества с Украиной не было. По сути, в Пекине назвали ситуацию проблемой частного инвестора.

"Мы имели реакцию китайской стороны по санкциям в деле Мотор Сичи. В концентрированном виде она такова: это дела китайской частной компании. Сильных сигналов от Пекина, что это обязательно негативно скажется на политических наших отношениях, или на экономических, не было", - утверждает Жовква.

Однако, по его словам, некоторые сегменты рынка КНР действительно могут стать недоступными для Украины после прецеденте с Мотор Сич. В 2020 году между Украиной и Китаем сложились хорошие экономические отношения, поэтому Киеву следует перестраховаться в ситуации противостояния США и КНР.Читайте такжеПочему спор о Мотор Сичи – это вопрос жизни и смерти для Украины

Пекин не закрывает свои рынки для Киева, однако если возникнут проблемы, США должны возместить Украине убытки.

"Думаю, мы вправе поставить вопрос перед нашими американскими партнерами по компенсации тех убытков, которые может понести Украина. В то же время я не думаю, что Пекин стремится закрыть для нас рынки. Там много прагматичных людей, которые хорошо высчитывают экономические интересы", - подчеркнул Игорь Жовква.

Справка

Мотор Сич является одним из самых крупных в мире предприятий, специализирующихся на производстве авиационной техники для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Продукция компании поставляется более чем в 100 стран мира. Предприятие является стратегически важным для оборонной промышленности Украины.

Согласно данным информагентства Интерфакс-Украина, до запуска процессов национализации китайским инвесторам принадлежало 75% акций предприятия.

Против покупки контрольного пакета акций Мотор Сичи выступали США. Вашингтон опасался сделки из-за роста военного влияния Пекина.

Мотор Сич – новости

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