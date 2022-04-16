Провал планов России и новый удар ВСУ: генерал раскрыл тактику Путина по Украине

Путин на совещании сказал генералам, чтобы не жалели солдат, но берегли технику – Романенко / Reuters

Руководству России на данный момент не удается достичь результатов по Украине, которые поставила перед собой Москва. Скрытая мобилизация и призыв срочников проблемы не решают. Президент страны Владимир Путин на совещании с руководством силовиков сказал, чтобы солдат не жалели, но берегли военную технику. Оккупационные войска уже три недели пытаются сформировать наступательную группировку, но ничего не получается. Треть военного потенциала России украинские войска уже уничтожили, следует готовиться к сокрушению еще двух третей. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что действия Москвы пока безрезультатны. Скрытая мобилизация и призыв срочников ситуации не меняют. С техникой присутствуют проблемы. Путин на совещании с силовиками уже дал им команду, чтобы не жалели солдат, но берегли военную технику.

Читайте такжеПоражение России на Донбассе и свержение Путина до 9 мая: политолог назвал сценарий войны в Кремле"Ни скрытая мобилизация, ни призыв неопытных военнослужащих срочной службы, не помогают. С техникой проблемы. На совещании, которое Путин приводил больше недели назад с руководящим составом силовых структур, было сказано, что солдат не жалеть. Это еще "жуковский подход", который прошел советские времена и есть в вооруженных силах РФ сейчас. А в отношении техники – быть очень осторожными, хранить, потому что восстановить фактически в ходе войны невозможно", - рассказал Романенко.

Также он добавил, что захватчики в течение 3 недель пытаются сформировать ударную группировку, но пока у них ничего не получается. Треть военного потенциала РФ войска Украины уже уничтожили, следует готовиться к сокрушению еще двух третей.

"Надо готовиться к сопротивлению и уничтожению еще двух третей военного потенциала от того нашествия, которое пришло к нам 24 февраля. Треть мы уже уничтожили", - подчеркнул Игорь Романенко.

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Наступление России на Донбассе

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал заявление о том, что Россия намерена окружить ВСУ на Донбасс. Как полагает министр, украинским силам обороны удастся отбить вражеское наступление. Но для этого нашей армии должны предоставить ракетные системы залпового огня с усиленным радиусом дальнего действия, а также другое наступательное вооружение.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Россия пошла войной на Украину, чтобы уничтожить украинскую нацию. По мнению гаранта, Москва поставила перед собой целью окружения 44-тысячной группировки ВСУ на Донбассе.

Журналисты The Wall Street Journal полагают, что администрация президента США Джо Байдена значительно расширит сведения о военных планах РФ, которые передаются Украине. При этом Киев, вместе с новым пакетом более тяжелых вооружений, также должен получить сведения о российских военных объектах в оккупированном Крыму и на Донбассе для нанесения по ним ударов.

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