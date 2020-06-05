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Зеленский пообщался с Меркель: главные темы разговора

5 июня 2020, 18:36

Президент Украины обсудил с канцлером Германии ситуацию на Донбассе и другие важные вопросы.

Зеленский и Меркель пообщались по телефону - фото ОПУ

Глава государства Владимир Зеленский сегодня провел важный телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Вовремя беседы стороны обсудили ситуацию на Донбассе. Также Зеленский поблагодарил Меркель за позицию о невозможности возвращения России в "Большую семерку". Кроме этого успели обсудить итоги визита украинской делегации в Германию.

"Это был очень содержательный визит, который даст толчок нормандского формата", - отметил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский обратил внимание на необходимость доступа Красного Креста для верификации пленных на Донбассе, а также доступа мониторинговой миссии ОБСЕ.

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"Эффективная имплементация договоренностей, достигнутых в прошлом году в Париже, должна открыть путь к проведению следующего саммита в Берлине", - подчеркнул Зеленский и добавил, что Киев настроен на максимальную координацию усилий с партнерами в вопросах мирного урегулирования.

Кроме того, он поблагодарил Меркель за четкую и последовательную позицию о невозможности изменения формата "Большой семерки" до полного восстановления территориальной целостности Украины.

Были обсуждены также ряд вопросов украинской-немецкого двусторонней повестки дня, в частности сотрудничество стран в сфере противодействия пандемии COVID-19 и финансово-экономических отношений.

Как ранее писал Главред, Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Зеленского, утверждает ‒ встреча лидеров стран в Нормандском формате (Украина, Российская Федерация, Германия и Франция) состоится в течение нынешнего года в Берлине.

Также стало известно о том, что канцлер Германии Ангела Меркель из-за пандемии коронавируса отказалась от участия в очном саммите лидеров "большой семерки" в июне.

Ангела Меркель Владимир Зеленский
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