Разумков раскритиковал решение Кабмина по Витренко

Разумков раскритиковал назначение Витренко / УНИАН

Спикер парламента Дмитрий Разумков раскритиковал назначение Кабмином Юрия Витренко на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики после не поддержания соответствующей кандидатуры парламентом.

Об этом Разумков сообщил в эфире телеканала Украина 24 в программе Хард с Влащенко.

"Я, во-первых, плохо отношусь к исполняющим обязанности, потому что согласно Конституции Верховная Рада назначает тех или иных министров на должность. Плюс, я думаю, это не добавит эффективного сотрудничества, когда человек по состоянию на сегодня не поддержан Верховной Радой, а его в обход фактически Рады назначают исполняющим обязанности министра... И я думаю, что это не совсем корректно", — сказал он.

Читайте такжеРада провалила назначение Витренко вице-премьером - министром энергетики

По словам Разумкова, в части назначения бывшего исполнительного директора группы Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрия Витренко врио министра энергетики премьер-министр Денис Шмыгаль не проводил консультаций с парламентом.

Юрий Витренко - о чем ранее сообщал Главред: