Разумков раскритиковал решение Кабмина по Витренко

Спикер негативно относится к исполняющим обязанности министров.
Спикер парламента Дмитрий Разумков раскритиковал назначение Кабмином Юрия Витренко на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики после не поддержания соответствующей кандидатуры парламентом.
Об этом Разумков сообщил в эфире телеканала Украина 24 в программе Хард с Влащенко.
"Я, во-первых, плохо отношусь к исполняющим обязанности, потому что согласно Конституции Верховная Рада назначает тех или иных министров на должность. Плюс, я думаю, это не добавит эффективного сотрудничества, когда человек по состоянию на сегодня не поддержан Верховной Радой, а его в обход фактически Рады назначают исполняющим обязанности министра... И я думаю, что это не совсем корректно", — сказал он.
Читайте такжеРада провалила назначение Витренко вице-премьером - министром энергетики
По словам Разумкова, в части назначения бывшего исполнительного директора группы Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрия Витренко врио министра энергетики премьер-министр Денис Шмыгаль не проводил консультаций с парламентом.
Юрий Витренко - о чем ранее сообщал Главред:
- Верховная Рада Украины не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко на пост первого вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.
- В поддержку кандидатуры Юрия Витренко отдали голоса лишь 186 народных депутатов.
- Юрий Витренко сотрудничал с Нафтогазом с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК.
- Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с Газпромом о закупке и транзите российского газа.