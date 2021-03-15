Разумков рассказал, что грозит депутатам за Харьковские соглашения

Те, кто мог организовывать голосование и влиял на политиков, могут быть привлечены к ответственности. А вот депутатам нечего бояться, убежден глава ВР.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал дело Харьковских соглашений. Он сказал, что согласно закону, даже после снятия неприкосновенности народные депутаты не несут ответственности за свои голосования.
"СБУ уже пришла с соответствующими решениями суда, (выяснить, - ред.), кто как голосовал. К счастью или к сожалению, народные депутаты не несут ответственность за свои голосования. Индемнитет он остается... Я не уверен, что эта идея будет полностью реализована (привлечение к уголовной ответственности, - ред.)", - сказал Разумков в ходе согласительного совета в понедельник, 15 марта.
Однако он подчеркнул, что те, кто мог организовывать голосование и влиял на политиков, могут быть привлечены к ответственности, особенно, если речь идет о работе на другие государства.
"Те, кто был привлечен к этому процессу, они действительно могут понести наказание, если они действовали не в интересах Украины, тем более, если они действовали в интересах другого государства", - сказал спикер Рады.
Индемнитет - означает, что депутат не несет никакой ответственности за свои решения и высказывания в парламенте, сообщает Википедия.
Справка
Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины ("Харьковские соглашения") – это подписанный 21 апреля 2010 года президентом Украины Виктором Януковичем и президентом РФ Дмитрием Медведевым договор о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму.
Согласно договоренностям, с 28 мая 2017 года пребывание ЧФ в Крыму продлевалось еще на 25 лет – до 2042 года. Москва предоставила Киеву номинальную скидку на газ на сумму в 100 долларов. Соглашение должно было продлеваться на следующие периоды по 5 лет. Предупредить о выходе одна из сторон должна была не раньше, чем за 1 год.
Рада одобрила Харьковские соглашения 27 апреля 2010 года. Принятие решение сопровождалось дракой между депутатами от власти и оппозиции. Однако документ был ратифицирован – проголосовали 236 парламентариев.
В 2014 году Москва в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений, так как Крым был аннексирован Россией.
Харьковские соглашения – о чем сообщалось ранее:
- 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ведомство поручило Службе безопасности Украины изучить процессы подписания и ратификации Харьковских соглашений и выяснить возможные факты государственной измены в таких действиях.
- 12 марта в СБУ начали досудебное расследование по фактам возможного наличия признаков государственной измены в процессе подписания и ратификации Харьковских соглашений.