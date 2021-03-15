УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Разумков рассказал, что грозит депутатам за Харьковские соглашения

15 марта 2021, 13:02
Прослушать новость
Остановить

Те, кто мог организовывать голосование и влиял на политиков, могут быть привлечены к ответственности. А вот депутатам нечего бояться, убежден глава ВР.

Разумков
Разумков рассказал, что грозит депутатам за Харьковские соглашения / УНИАН

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал дело Харьковских соглашений. Он сказал, что согласно закону, даже после снятия неприкосновенности народные депутаты не несут ответственности за свои голосования.

"СБУ уже пришла с соответствующими решениями суда, (выяснить, - ред.), кто как голосовал. К счастью или к сожалению, народные депутаты не несут ответственность за свои голосования. Индемнитет он остается... Я не уверен, что эта идея будет полностью реализована (привлечение к уголовной ответственности, - ред.)", - сказал Разумков в ходе согласительного совета в понедельник, 15 марта.

Однако он подчеркнул, что те, кто мог организовывать голосование и влиял на политиков, могут быть привлечены к ответственности, особенно, если речь идет о работе на другие государства.

"Те, кто был привлечен к этому процессу, они действительно могут понести наказание, если они действовали не в интересах Украины, тем более, если они действовали в интересах другого государства", - сказал спикер Рады.

Индемнитет - означает, что депутат не несет никакой ответственности за свои решения и высказывания в парламенте, сообщает Википедия.

Справка

Соглашение между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины ("Харьковские соглашения") – это подписанный 21 апреля 2010 года президентом Украины Виктором Януковичем и президентом РФ Дмитрием Медведевым договор о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму.

Согласно договоренностям, с 28 мая 2017 года пребывание ЧФ в Крыму продлевалось еще на 25 лет – до 2042 года. Москва предоставила Киеву номинальную скидку на газ на сумму в 100 долларов. Соглашение должно было продлеваться на следующие периоды по 5 лет. Предупредить о выходе одна из сторон должна была не раньше, чем за 1 год.

Рада одобрила Харьковские соглашения 27 апреля 2010 года. Принятие решение сопровождалось дракой между депутатами от власти и оппозиции. Однако документ был ратифицирован – проголосовали 236 парламентариев.

В 2014 году Москва в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений, так как Крым был аннексирован Россией.

Харьковские соглашения – о чем сообщалось ранее:

Дмитрий Разумков новости Украины Харьковские соглашения
Сейчас вы просматриваете новость «Разумков рассказал, что грозит депутатам за Харьковские соглашения». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Арахамия объяснил обострение на Донбассе и предупредил РФ об удареАрахамия объяснил обострение на Донбассе и предупредил РФ об ударе У Зеленского заявили об ударе по 236 депутатам, голосовавшим по КрымуУ Зеленского заявили об ударе по 236 депутатам, голосовавшим по Крыму Поклонская назвала себя украинкой и озвучила предложение для ЗеленскогоПоклонская назвала себя украинкой и озвучила предложение для Зеленского Политолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашенияПолитолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашения У Зеленского объяснили заявления РФ о военной операции ВСУ на ДонбассеУ Зеленского объяснили заявления РФ о военной операции ВСУ на Донбассе

Последние новости

13:31
Гороскоп на 16 марта для всех: цепочка опасностей, рисковые покупки и новые увлечения
13:23
Рисовая вода поможет отрастить шевелюру: как правильно ее приготовить Видео
13:10
Новая игра в культовой серии Крэш Бандикут получила дату релиза для ПК Видео
13:04
Яблочный уксус для похудения: ученые раскрыли неприятную правду Видео
13:02
Разумков рассказал, что грозит депутатам за Харьковские соглашения Видео
Реклама
13:02
В Верховной Раде объявили о подготовке к локдауну в Украине Видео
12:50
Названы области-претенденты на переход в красную зону карантина Видео
12:48
Киев снова засыпет снегом: синоптик дал детальный прогноз на неделю Видео
12:28
В украинских магазинах выросли цены на консоли PlayStation 4
12:19
У Путина заявили, что "потеряли" Навального
12:10
СМИ узнали дикие подробности о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой Видео
12:07
Как накачать попу с помощью бега: врач назвал эффективную методику Видео
12:02
Был другом отца: в полиции показали фото подозреваемого в убийстве Маши Борисовой Видео
11:40
В моду вернулись восхитительные джинсовые юбки в стиле 90-х Фото Видео
11:30
Назван новичок в оранжевой зоне карантина в Украине Видео
11:09
ЕС присматривается к российской вакцине от коронавируса - Reuters Видео
10:51
Эксперт спрогнозировал, что США потребуют от Украины взамен на "плюшки"
10:28
Bellingcat перенес сенсацию: Гордон назвал новую дату "бабаха" в Украине Видео
10:14
Для чего начали "копать" мутную историю Харьковских соглашений мнение
10:03
Пьяный водитель устроил жуткое ДТП в Киеве, есть жертвы
Реклама
10:00
Красное вино и похудение: друзья или враги Видео
09:56
Российские оккупанты выступили с заявлением по поводу аннексии Крыма Видео
09:56
Grammy-2021: названы победители легендарной музыкальной премии Фото Видео
09:29
Магнитная буря нарушит сон и скажется на работе: что делать Видео
08:57
Подозреваемый в убийстве девочки на Херсонщине сидел за изнасилование Видео
08:47
Великий пост 2021: чего нельзя делать – главные ошибки в пост Видео
08:43
Почему спор о Мотор Сичи – это вопрос жизни и смерти для Украины мнение
08:22
Когда Киев возобновит водоснабжение Крыма: в Кабмине поставили жирную точку Видео
08:18
В оккупированном Крыму назвали виновных в водной блокаде полуострова Видео
07:51
Резников оценил шансы на реанимацию Будапештского меморандума Видео
07:43
Дефицит железа: как выявить проблему Видео
07:33
Гороскоп на 15 марта для всех: чреда удач, травля и плохая новость Видео
07:14
Врач объяснил, насколько опасен салат из огурцов и помидоров Видео
07:09
Генерал рассказал об амбициозной военной операции ВСУ во время аннексии Крыма Видео
06:49
Цена помощи: как США "впишутся" за Украину и что потребуют взамен мнение
06:39
The Washington Post объяснила, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому Видео
06:32
Как часто можно красить волосы и почему Видео
06:06
Снег, морозы и гололедица: какие погодные сюрпризы готовит новая неделя Видео
05:28
Pfizer вместо CoviShield: Ляшко ответил на неожиданный вопрос о вакцинах Видео
05:02
Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Видео
Реклама
04:25
8-летняя киевская модель возмутила Сеть романом с 13-летним блогером Видео
03:50
Эксперт назвал условие окончания войны на Донбассе Видео
03:19
Что есть при поносе: названы пять правильных продуктов Видео
02:51
Литвинова откровенно рассказала о своей сексуальной ориентации Видео
02:43
Менее 3% украинцев вакцинируют от COVID-19 в первом полугодии – S&P Видео
02:16
Политолог объяснил, зачем начали ворошить Харьковские соглашения Видео
00:54
Сколько шампанского можно выпить безвредно для тела - ответ эксперта Видео
00:37
Синоптик составил детальный прогноз погоды на апрель Видео
00:15
Партия Меркель проиграла выборы в ключевых регионах Видео
14 марта, воскресенье
23:36
Врач назвала опасное свойство арахиса для организма Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять