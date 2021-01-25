Разумков рассказал, о каком подарке на день рождения попросил Зеленский / Reuters

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил тех, кто намерен поздравить его с днем рождения, в качестве подарка переводить средства на больницу в Кривом Роге.

Какой именно больнице на малой родине президента переводить деньги, никто не уточнял, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не знаю, насколько это закрытая информация, но такая информация есть", - сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос, правда ли, что именинник попросил желающих поздравить его именно таким образом.

День рождения Зеленского - о чем сообщалось ранее: