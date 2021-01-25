Разумков рассказал, о каком подарке на день рождения попросил Зеленский

Спикер Верховной Рады поведал о пожеланиях Зеленского на день рождения.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил тех, кто намерен поздравить его с днем рождения, в качестве подарка переводить средства на больницу в Кривом Роге.
Какой именно больнице на малой родине президента переводить деньги, никто не уточнял, передает "Интерфакс-Украина".
"Я не знаю, насколько это закрытая информация, но такая информация есть", - сказал Разумков на брифинге в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос, правда ли, что именинник попросил желающих поздравить его именно таким образом.
День рождения Зеленского - о чем сообщалось ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский сегодня празднует день рождения – 25 января главе государства исполнилось 43 года.
- Зеленский начал свое утро в спортзале и опубликовал селфи в Instagram. "43 - по паспорту, 30 - в душе", - подписал фото президент.
- 25 января в Офисе президента опубликовали видео, в котором главу государства Владимира Зеленского с днем рождения поздравляют жители разных частей Украины.
Автор: Адриана Бубновская