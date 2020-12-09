Ресторанам и кафе разрешили работать дольше, но с ограничением

Заведения общественного питания будут работать до 23.00.
Кабмин дал добро ресторанам, кафе и другим заведениям общепита во время карантина работать дольше, до 23.00.
Об этом сегодня во время заседания правительства поведал министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба ведомства.
"Мы предлагаем продлить работу заведений общественного питания до 23:00. Сейчас они работают до 22:00. Но с запретом проведения расчетных операций после 22:00", - отметил Степанов.
По его словам, все расчеты в ресторанах и кафе должны быть до 22:00, чтобы у посетителей было какое-то время еще побыть в заведениях.
Локдаун и общественный транспорт в Украине
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в связи с намерением правительства не допустить второй волны COVID-19 в Украине, власти установят новый жесткий карантин на территории страны, который продлится с 8 по 24 января.
- Источники в Кабмине и Офисе президента 3 декабря сообщали, что во время усиленных противоэпидемиологических мер в январе власти не планируют существенно ограничивать работу общественного транспорта.
- При этом глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявлял, что работу пассажирских перевозок нужно серьезно ограничить и оставить только служебный транспорт, чтобы люди могли добираться на работу.
Автор: Екатерина Трохимчук