Ресторанам и кафе разрешили работать дольше, но с ограничением

Кабмин продлил график работы ресторанов и кафе / УНИАН

Кабмин дал добро ресторанам, кафе и другим заведениям общепита во время карантина работать дольше, до 23.00.

Об этом сегодня во время заседания правительства поведал министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба ведомства.

"Мы предлагаем продлить работу заведений общественного питания до 23:00. Сейчас они работают до 22:00. Но с запретом проведения расчетных операций после 22:00", - отметил Степанов.

По его словам, все расчеты в ресторанах и кафе должны быть до 22:00, чтобы у посетителей было какое-то время еще побыть в заведениях.

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