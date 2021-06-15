Россия ненасытна: Зеленский предупредил американцев, что завтра война может прийти к ним

Зеленский предупредил американцев, что завтра война может прийти в их дом / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что весь мир должен противостоять российской агрессии, так как у России есть неоимперские взгляды.

В интервью журналистам из CBS украинский гарант объяснил, почему, например, граждане США должны сегодня переживать о том, что происходит на Донбассе и в Крыму.

"Это может завтра произойти в их домах", — заявил Зеленский.

Украинский лидер также считает, что у президента РФ Владимира Путина есть неоимперские амбиции в отношении России, чтобы снова контролировать своих соседей.

"Они не хотят делать нас свободными", — сказал он.

Этот вопрос журналисты задали за несколько дней до саммита президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Встреча состоится 16 июня в Женеве.

Встреча Байдена и Путина

Встреча президентов Байдена и Путина, которая пройдет в формате саммита Вашингтона и Москвы, состоится 16 июня в Женеве. Информацию 25 мая подтвердили в Белом доме и Кремле.

По словам представителя Белого дома Аманды Слоат, американский президент Байден заявит Путину о том, что США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков полагает, что Путин в ходе дискуссии с Байденом осуществит попытку убедить американского президента в поддержке "переговоров" Киева с боевиками "ЛДНР" и реализации вторых Минских соглашений.